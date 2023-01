Kim Petras chiuderà il Sydney WorldPride 2023

0:00 Ascolta l'articolo

Kim Petras sarà la punta di diamante del concerto di chiusura del Sydney WorldPride. 30enne cantante tedesca, diventata famosa sin da bambina per via del forte interesse mediatico riguardo al suo percorso di transizione avvenuto molto precocemente, Petras è esplosa nel 2022 grazie al singolo Unholy cantato insieme a Sam Smith e in grado di conquistare sia la Billboard Hot 100 che la UK Single Chart, portandola inoltre alla vittoria del suo primo MTV Europe Music Award e alla nomination ai Grammy.

Sul palco del World Pride Petras sarà affiancata da MUNA, Peach PRC, Alter Boy, BVT e Vetta Borne. G Flip e Keiynan Lonsdale presenteranno l’evento Rainbow Republic e si esibiranno al concerto di chiusura di sette ore, che vedrà Sydney consegnare il testimone del WorldPride alla città ospitante del 2025, ovvero Washington DC. Al concertone di apertura si esibirà invece Kylie Minogue.

“Sono così felice di tornare a Sydney per sostenere il WorldPride!“, ha detto Kim dopo l’annuncio della sua presenza. “Presenziare al Mardi Gras come headliner è stato un momento davvero stimolante nel 2019 ed è stato uno dei miei eventi Pride preferiti in assoluto, quindi sono davvero entusiasta di rivedere i miei fan australiani e portare tutto a un livello completamente nuovo“.

Ben Franklin, ministro del turismo e delle arti del NSW, ha aggiunto: “Sydney è incredibilmente entusiasta di ospitare il primo WorldPride nell’emisfero australe: ci aspettiamo mezzo milione di partecipanti e decine di migliaia di visitatori internazionali. Siamo pronti a celebrare e a mostrare la nostra città diversificata e inclusiva a un pubblico globale, mettendo in luce la nostra creatività, l’innovazione ed esperienze naturali e culturali uniche per le quali Harbour City è rinomata a livello internazionale. In qualità di principale partner strategico del Sydney WorldPride, il governo del NSW è così lieto che Kim Petras si unisca alla Rainbow Republic come protagonista“.

L’amministratrice delegata del Sydney WorldPride, Kate Wickett, ha affermato che Rainbow Republic sarà “il modo perfetto per celebrare tutto ciò che il WorldPride è stato e siamo entusiasti che Kim Petras torni in Australia per essere con noi in questo momento storico”.

Il Capodanno australiano del 2023 è stato illuminato dai colori dell’arcobaleno proprio per celebrare il World Pride, con il Port Jackson di Sydney colorato di rainbow. Il Sydney WorldPride 2023 inizierà il 18 febbraio e finirà il 5 marzo.

