Kylie Minogue in concerto aprirà il WorldPride di Sydney 2023

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

La più celebre popstar australiana inaugurerà il primo WorldPride dell’emisfero australe. Kylie Minogue sarà l’headliner del concerto di apertura del WorldPride di Sydney, il 24 febbraio del 2023 al The Domain.

Un’esibizione creata appositamente per la serata, per celebrare i 45 anni del Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras e il primo attesissimo WorldPride d’Australia.

Presentato da Casey Donovan e Courtney Act, e trasmesso in diretta in tutta la nazione su ABC TV, il concertone vedrà i migliori cantanti e musicisti australiani dare il via alle danze. Live and Proud: Sydney WorldPride il titolo dello show, con il resto del cast presto annunciato.

“Kylie non è solo una musicista amata e un’icona queer, ma l’artista solista di origine australiana più venduta di tutti i tempi“, ha sottolineato Kate Wickett, CEO del Sydney WorldPride. “Siamo onorati e INCREDIBILMENTE entusiasti di avere Kylie di nuovo al fianco della nostra comunità al Sydney WorldPride 2023“.

“Per la prima volta in assoluto, WorldPride arriva nell’emisfero australe“, ha festeggiato Kylie Minogue. “SÌ! Sono così entusiasta di annunciare che mi esibirò al concerto di apertura a Sydney il 24 febbraio 2023 al The Domain. Non vedo l’ora di vedervi lì!“.

Il ministro del turismo e delle arti del Nuovo Galles del Sud Ben Franklin ha dichiarato: “Sydney è pronta a ospitare il primo WorldPride nell’emisfero australe: ci aspettiamo 500.000 partecipanti e decine di migliaia di visitatori internazionali”. “Siamo pronti a celebrare e a mostrare la nostra diversificata e inclusiva città a un pubblico globale, mettendo in evidenza la nostra creatività, innovazione ed esperienze naturali e culturali uniche per le quali Harbour City è rinomata a livello internazionale”.

“In qualità di principale partner strategico del Sydney WorldPride, il governo del New South Wales accoglie con favore l’annuncio di Kylie Minogue come interprete principale“, ha concluso Franklin.

I biglietti per Live and Proud: Sydney WorldPride Opening Concert sono ora disponibili tramite Ticketmaster Australia. Il programma completo del festival, con oltre 300 eventi tra WorldPride Official, WorldPride Arts, WorldPride Sports e Pride Amplified, sarà rivelato a novembre 2022.

© Riproduzione Riservata