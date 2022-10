Sam Smith e Kim Petras primi artisti apertamente non binari e trans* a conquistare la numero 1 Billboard

2 min. di lettura

“Unholy” di Sam Smith e Kim Petras ha conquistato il primo posto nella classifica dei singoli Billboard Hot 100, dopo tre settimane passate in top ten, facendoli entrare nella storia. Smith e Petras sono infatti diventati i primi artisti dichiaratamente no-binary e transgender a far loro lo scettro Billboard dei singoli più venduti d’America. Non era mai successo prima.

Nella settimana terminata il 20 ottobre, “Unholy” ha rastrellato altri 25,3 milioni di stream, 21,5 milioni di passaggi radiofonici e 19.000 download. Tutto questo solo negli USA. Mai fino ad oggi Smith o Petras avevano conquistato il primato Billboard Hot100. Surreale, considerando il successo ottenuto da Sam con singoli come “Stay With Me”, “I’m Not The Only One” e “Dancing With A Stranger”.

“Unholy” è uscita il 22 settembre scorso debuttando alla numero 3 della Hot 100, prima di posizionarsi alla numero 2 nelle ultime due settimane. Ora ha fatto suo il trono. Una scalata alla vetta non solo a stelle e strisce. “Unholy” ha trascorso quattro settimane alla numero 1 anche nel Regno Unito e altre quattro settimane nella classifica settimanale globale delle migliori canzoni Spotify.

Anche su TikTok “Unholy” sta andando benissimo, con oltre un milione di video che l’hanno utilizzata come colonna sonora. Smith ha annunciato nei giorni scorsi l’imminente arrivo del suo 4° disco, Gloria, in uscita a inizio 2023 e con annesso tour che lə vedrà arrivare in Italia, a Bologna e Torino. In The Lonely Hour, suo album di debutto pubblicato nel 2014, vinse 4 Grammy. A seguire Smith ha vinto anche un Oscar e un Golden Globe per “Writing’s On The Wall”, canzone portante di “Spectre”. Nel 2019 il coming out come artista non binario.

Petras è invece nata in Germania ed è diventata famosa in patria sin da adolescente, per aver intrapreso un percorso di transizione di genere in giovane età. Nel 2019 il suo album d’esordio, Clarity, seguito a stretto giro da Turn Off the Light.

In Italia, Unholy è appena salita alla posizione 19 della classifica FIMI, guadagnando 7 posizioni in una settimana.

