La svolta nel fumetto di Batman: Robin è bisessuale

Tim Drake è il personaggio dei fumetti che interpreta Robin, la spalla di Batman, dal 1989 in poi. Nella saga, infatti, ci sono stati più Robin, e Drake sarebbe il terzo. Ma è il primo ad essere apertamente bisessuale.

Nei numeri passati, il “terzo” Robin si è spesso mostrato in compagnia di molte donne. Nell’ultimo numero – Batman: Urban Legends #6 – la storia prende una svolta, facendo scoprire qualcosa di più del braccio destro di Batman.

Un piccolo spoiler su Robin bisex

Nel sesto numero della collezione DC, Robin si trova a salvare un amico, Bernard, che era stato rapito da alcuni delinquenti. Non si conosce la storia passata tra Robin e Bernard, ma si intuisce che qualcosa, oltre l’amicizia, c’è stato.

Qualcosa di più sulla sessualità di Robin si scopre verso la fine della storia, quando i due si incontrano nell’appartamento di Bernard. Nello scambio di battute, Robin afferma che gli sarebbe piaciuto capire che relazione c’è tra loro, ma Bernard gli risponde chiedendogli se gli va un appuntamento.

La risposta di Tim Drake, alias Robin, è “Sì, penso di volerlo“.

La svolta accolta favorevolmente dai fan di Batman e Robin

Anche se non ha detto apertamente di essere bisessuale, dal dialogo tra i due ragazzi è palese che ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia, e questo è bastato per mandare in estasi i moltissimi fan della serie, soprattutto i più speranzosi che anche nella saga del giustiziere mascherato comparisse una storia LGBT.

Su Twitter, i fan hanno accolto con entusiasmo la svolta, spiegando anche quanto fosse importante per loro ritrovare un personaggio queer.

La storia di Robin

Nella saga di Batman, Tim Drake prende il posto di Jason Todd, che a sua volta aveva preso il posto di Dick Grayson, il primo Robin.

Mentre quest’ultimo decide di lasciare Batman e uscire dalla storia, Jason Todd viene ucciso dal Jocker, lasciando Bruce Wayne solo a sconfiggere la criminalità di Gotham City.

Secondo la storia, Tim diventa Robin all’età di 13 anni, dopo aver scoperto chi si celava dietro Batman.