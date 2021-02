Lady Gaga a Roma per le riprese del film “Gucci”: e se Amadeus la portasse a Sanremo?

< 1 minuto di lettura

Lady Gaga è in Italia, precisamente a Roma. I fan l’attendevano ormai da qualche settimana, da quando si è diffusa la notizia che la star americana avrebbe girato nella capitale alcune scene del nuovo film di Ridley Scott, che la vedono tra le protagoniste. “Gucci” il nome del lungometraggio, dove vestirà i panni di Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci e mandante dell’omicidio dell’imprenditore.

Stefanie Joanne Angelina Germanotta, in arte Lady Gaga, è stata fotografata a pochi passi dall’hotel dove alloggia per la sosta romana. Capelli castani raccolti, lungo caftano animalier, accessori neri e mascherina in tinta, contornata di borchie. C’è chi è convinto che l’outfit sfoggiato nella paparazzata sia un costume di scena, per l’evidente richiamo alla moda anni ’90. E a proposito di stile, pare che l’artista farà capolino a Milano proprio nei prossimi giorni, in occasione della Fashion Week e per continuare le riprese del film. Un’ospite speciale per le (poche) sfilate dal vivo e per gli eventi collaterali.

Se la settimana della moda si conclude il 1° marzo, dal 2 al 6 va in scena invece quella dedicata alla musica italiana. Sono i giorni del Festival di Sanremo, che quest’anno difetta di ospiti internazionali. Nel 2o20 Amadeus riuscì a portare sul palco dell’Ariston Dua Lipa, così la suggestione di avere Lady Gaga tra le madrine della kermesse di quest’anno sta iniziando a diffondersi sui social.

Un sogno, forse una favola, che solo all’apparenza si scontrerebbe con l’idea di Amadeus di dare risalto all’italianità e ai miti nazionali durante l’evento. D’altronde, il forfait improvviso di Naomi Campbell, le origini siciliane di Lady Gaga e il suo impegno nel sociale potrebbero essere gli ingredienti perfetti per un’ospitata a sorpresa in Liguria. La congiunzione astrale e un cachet adeguato daranno buoni frutti?