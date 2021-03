Lance Bass, l’ex i NSYNC apre la “più grande discoteca gay” d’America

< 1 minuto di lettura

Da 15 anni dichiaratamente gay, e da 7 sposo di Michael Turchin, il 41enne Lance Bass, ex cantante degli NSYNC, ha deciso di buttarsi sull’imprenditoria a tinte LGBT.

Bass aprirà il “più grande nightclub gay” d’America, a Los Angeles. Lance ha firmato un contratto di locazione per affittare l’enorme spazio precedentemente occupato dal nightclub Rage, fallito nel settembre del 2020 causa Coronavirus. Il locale è un pezzo di storia della comunità gay di Hollywood da quasi 40 anni.

Bass e il suo team hanno in programma di convertire lo spazio in una nuova esperienza di club gay, per quanto non si abbiano ancora dettagli sul nome e sulla data esatta di apertura. La nuova impresa sarà anche la seconda partnership di Bass a West Hollywood, essendo attualmente partner di Rocco’s Restaurant and Lounge. Lance lavorerà a stretto contatto con lo stesso team per dare vita al suo nuovo locale gay.

Il Covid-19, con i suoi lockdown a pioggia, ha costretto alla chiusura decine e decine di locali LGBT d’America, spesso salvati in extremis da raccolte fondi ad hoc nate on line, come accaduto allo Stonewall INN di New York.

L’ex NSYNC fece coming out con una storica intervista a People, nel lontano 2006.