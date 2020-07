Le Fab Trois a Fam Jam, i primi papà gay in un programma TV della Disney

Nella serata di ieri su Disney Channel è andato in onda un episodio assai speciale di Fam Jam, competizione danzante per famiglie che ha avuto come protagonisti i Le Fab Trois, ovvero due papà gay e la loro adorabile figlia di 9 anni. La famiglia Butson-Luthier, celebre sui social, ha così debuttato in tv in un programma ufficiale Disney, facendo di fatto la Storia della casa di Topolino. Via Out, Thomas e David hanno raccontato di proprio pugno la loro storia.

Genitori da nove anni grazie alla gestazione per altri, Thomas è di Parigi mentre Davide, di origini italiane, è di New York. La piccola Evelyn, invece, è nata in India, con i due papà che si sono conosciuti e innamorati a Hong Kong. Un anno e mezzo dopo la nascita di Evelyn l’intera famiglia si è trasferita a New York, dove Davide e Thomas si sono sposati. Ora come ora, invece, vivono e lavorano a Las Vegas.

Lo scorso novembre la Disney ci ha contattato tramite Instagram e ci ha chiesto se fossimo interessati a partecipare a un programma per famiglie sul ballo chiamato Disney Fam Jam. Ogni settimana due famiglie si sfidano in una battaglia di danza. Alla fine di ogni episodio, il pubblico dello studio vota la propria famiglia preferita e il vincitore si porta a casa un premio di 10.000 dollari, oltre al trofeo “Disney Fam Jam”. Abbiamo detto subito di sì!

Più che una gara, come hanno confessato David e Thomas, si è trattato di una giornata di pura gioia, semplice divertimento per i più piccoli, con Evelyn pazza di felicità per l’aver ballato in tv insieme ai suoi due amati papà. Per celebrare la loro bambina, David e Thomas hanno scelto un brano dalla tradizione indiana. Evelyn sogna di diventare una ballerina professionista, in futuro, tanto dall’allenarsi quattro giorni a settimana, tra hip hop, danza classica e jazz.