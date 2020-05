Legge contro l’Omotransfobia, Alessandro Zan: “Prosegue spedito l’iter di approvazione”

Annunciate e in pochi giorni archiviate. Sono rapidamente terminate le audizioni sulla legge contro l’omolesbobitransfobia, come annunciato da Alessandro Zan, deputato PD nonché relatore del ddl qui da noi intervistato.

Ringrazio gli auditi che hanno sottolineato alla Commissione quanto una legge contro i crimini d’odio sia necessaria e non più rimandabile, soprattutto in un contesto europeo – ma non solo – in cui l’Italia è l’ultimo grande Paese a non avere una legislazione nel merito, con un ritardo anche ultradecennale.