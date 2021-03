Leyna Bloom prima donna trans afroamericana su “Sports Illustrated”

2 minuti di lettura

Attrice, modella, ballerina e attivista americana, Leyna Bloom ha nuovamente fatto la storia. Dopo essere diventata nel 2017 la prima donna transgender a comparire su Vogue India, la bellissima Leyna è diventata la prima donna trans afroamericana a finire su Sports Illustrated Swimsuit Issue, nel numero di luglio dedicato ai costumi da bagno.

“Non avrei mai immaginato che sarei nata in un momento in cui sarebbe successo qualcosa del genere per qualcuno con il mio colore della pelle e con il mio background“, ha confessato emozionata Bloom a Good Morning America. “Questa è una rivista che dice che possiamo essere belle in tutte le nostre forme e dimensioni“.

Sports Illustrated continua così sulla strada dell’inclusione. L’anno scorso Valentina Sampaio era diventata la prima modella trans ad apparire nel numero di Swimsuit. Nel 2019 Megan Rapinoe era diventata la prima donna dichiaratamente lesbica. Ora un altro gradino, firmato Leyna Bloom.

“Il mio spirito ha raggiunto nuovi livelli“, ha scritto Bloom su Instagram. “Questo traguardo supera i miei sogni più infiniti eiù sfrenati. In questo momento, sono la rappresentazione di tutte le comunità da cui sono stata cresciuta e di tutte le comunità in cui sto piantando i miei semi“.

“Il suo essere la prima donna trans di colore ad essere presente nel nostro numero è il risultato della sua dedizione nella vita a forgiare il proprio percorso che ha portato all’accettazione, all’amore e al cambiamento“, ha commentato MD Jay, editor di Sports Illustrated Swimsuit. “Rappresenta il diritto di ogni persona di amare sè stessa e di essere chi vuole essere. Siamo onorati di averla nel numero di quest’anno e comprendiamo l’effetto che avrà su così tante altre persone.Si unisce al nostro team non per ciò che rappresenta, ma per la sua bellezza, impegno e desiderio di lasciare il mondo in un posto migliore “

Conosciuta come “principessa polinesiana” tra le ball-room di New York in cui è cresciuta, Leyna è

comparsa sulla cover di CANDY Magazine nel 2014. Bloom non aveva mai pubblicamente fatto coming out come donna trans prima di quel servizio fotografico. Decise di uscire allo scoperto perché si sentiva finalmente libera, condividendo la copertina di una rivista tanto importante con altre 13 donne trans. Da allora non si è più fermata.

Nel 2017 ha fatto notizia per aver sfilato per Chromat durante la settimana della moda di New York. Pochi mesi dopo lo storico servizio fotografico firmato Vogue India, mentre nel 2018 ha lanciato una campagna poi diventata virale su Twitter per essere scelta come prima donna trans a partecipare al Victoria’s Secret Fashion Show. Poco dopo è diventata volto della campagna internazionale H&M x Moschino by Jeremy Scott, scattata dal leggendario fotografo di moda Steven Meisel. Successivamente la rivista Glamour ha definito Leyna Bloom come una delle “6 donne che stanno plasmando il futuro della moda”.

Nel 2019 Leyna è stata l’unica donna transgender afroamericana a sfilare durante la settimana della moda di Parigi alla sfilata Tommy Hilfiger x Zendaya.