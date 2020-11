Nasce LGBT Channel, la web tv che trasmetterà da un bene confiscato alla camorra

Domani, giovedì 26 novembre 2020, nasce LGBT Channel, canale web guidato da un gruppo composto da attori, musicisti, volontari ed attivisti per i diritti umani e degli animali, che trasmetterà da Napoli in via Antonio Genovesi 36, all’interno di un bene confiscato alla camorra dedicato a Silvia Ruotolo e a tutte le vittime innocenti della mafia, in cui già si realizzano i progetti “Rainbow Center Napoli” e “Questa casa non è un albergo – casa rifugio LGBT+”.

Il deputato Alessandro Zan e la vicepresidente del Consiglio della Regione Campania Loredana Raia saranno i primissimi ospiti della web tv, domani giovedì 26 ottobre alle ore 19, all’interno della trasmissione “Il salotto di Ken e Barbie”, condotta da Carlo Cremona e Barbara Peluso, per dialogare sulle misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità.

La programmazione sarà composta da un ricco palinsesto che darà spazio all’attualità, agli animali (“Dagli Stalli alle Stelle” con Roberta Papa), alla cucina (“Le Culinarie” con Marco Taglialatela e Carlo Cremona), e ancora “Supposte di ottimismo” con gli attori Cosimo Alberti di “Un posto al Sole” e Andrea Fiorillo, il tutto infarcito da momenti musicali con le sigle a cura del corAcor con gli arrangiamenti di Ciro Caravano dei Neri per Caso e la direzione di Lucia Russo e gli “Intervalli partenopei” dei Maestri Marco Palumbo e Natale Palena, già protagonisti del Piano City Napoli. Nel team tecnico Luigi Tammaro, Valentino Alterio e Stefano Occhiuzzi.