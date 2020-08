Lili Reinhart di Riverdale, “la mia bisessualità non è mai stata un segreto”

All’incirca due mesi fa Lili Reinhart, celebre Betty Cooper di Riverdale, ha così fatto coming out sui social: “Nonostante non l’abbia mai detto prima pubblicamente, voglio dirvi che sono orgogliosa di essere una donna bisessuale“. Tornata single dopo l’addio a Cole Sprouse, suo collega di set, Lili ha affrontato l’argomento ‘coming out’ dalle pagine di Flaunt Magazine, ribadendo la propria bisessualità.

Sapevo che, essendo stata esclusivamente in relazioni etero, sarebbe stato troppo facile per qualsiasi estraneo, e in particolare per i media, diffamarmi e accusarmi di fingere di attirare l’attenzione. Non è un argomento che volevo affrontare. Ma per i miei amici più cari e chi fa parte della mia vita la mia bisessualità non è mai stata un segreto.