Lili Reinhart e Wallis Day sono una coppia?

< 1 minuto di lettura

Se ne parla da mesi, con i fan di Riverdale e Batwoman scatenati a riguardo, e i rumor continuano ad essere sempre più incessanti. Wallis Day e Lili Reinhart sono fidanzate o semplicemente grandi amiche?

Bisessuale dichiarata dal 2020, Lili ha festeggiato ieri i suoi 25 anni. Per l’occasione la 26enne inglese Wallis ha pubblicato su Instagram due scatti che la vedono abbracciare Reinhart, baciandola sulla guancia e con emoticon a forma di cuore. Quattro anni fa, quando le chiesero un commento sul proprio orientamento sessuale, Day replicò a muso duro: “Essere etero, bisessuale o gay NON è una scelta. È tutto quello che dirò su questo argomento”. Wallis interpreta Kate Kane in Batwoman.

Poco più di un anno fa Lili, che interpreta Betty Cooper nella serie Riverdale, ha fatto coming out: “Nonostante non l’abbia mai detto prima pubblicamente, voglio dirvi che sono orgogliosa di essere una donna bisessuale“. Nel suo recente passato privato, Reinhart ha fatto coppia con il collega di set Cole Sprouse. Entrambe le serie, sia Riverdale che Batwoman, sono orgogliosamente queer, con personaggi dichiaratamente LGBT al loro interno.