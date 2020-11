Loki, la sua bisessualità verrà esplorata nella nuova serie Disney Plus

Fratello adottivo di Thor, Loki ha il volto del bel Tom Hiddleston da 10 anni, ovvero da quel Thor che nel 2011 lo rese una celebrità. Come molti sanno nei fumetti il Dio dell’inganno, nemesi del biondo Dio del Tuono, è bisessuale, ma sul grande schermo questo non si è mai visto. Ebbene secondo quanto riportato da We Got This Covered, che cita l’insider e influencer Marvel Daniel Richtman, la bisessualità di Loki verrà finalmente esplorata grazie alla serie Disney Plus che diverrà realtà nel 2021.

Tom Hiddleston sarà ancora una volta il protagonista, con altri attori chiamati ad interpretare Loki in età differenti. Secondo i rumor pubblicati, nell’attesa serie Loki espliciterà interessi amorosi sia con gli uomini che con le donne. Dalla Disney, va detto, non sono arrivate conferme nè smentite. Dopo il primo Thor, nel 2011, Tom ha ritrovato Loki anche in The Avengers, Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Scritta da Michael Waldron e diretta da Kate Herron, la serie Loki arriverà in primavera e vedrà Hiddleston sul set con Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant.