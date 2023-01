Madonna sta tornando con un nuovo tour?

0:00 Ascolta l'articolo

Vi manca Madonna? Non temete, potreste rivederla prima di quanto pensate.

A poco tempo dall’uscita della collezione di remix Finally Enough Love: 50 Number Ones e la ri-edizione di SEX insieme a Yves Saint Laurent, la regina del pop avrebbe in cantiere il suo primo Greatest Hits Tour, con numerosi show già programmati presso il 02 Arena di Londra.

Alcune fonti vicine alla popstar hanno riportato a The Sun che Madonna è pronta ad annunciare le date che si terranno entro la fine dell’anno per un tour che sarà una vera e propria celebrazione della sua carriera, dal debut nel 1983 ai recenti successi.

“Sta provando qualcosa di completamente nuovo” riporta The Sun “Vuole davvero dare ai fan, nuovi e passati, tutto quello che vogliono”.

La fonte dichiara che Madonna vuole sfruttare la rinnovata popolarità di alcune sue hits – come Frozen e Material Girl diventate di nuovo virali grazie a TikTok – e re-introdurre pezzi che hanno fatto la storia della musica pop anche ad una nuova generazione di pubblico.

Già nel 2022 Madonna ha accennato di essere pronta a tornare ad esibirsi per il mondo: “Voglio andare di nuovo in tour” ha dichiarato in un’intervista per Variety, definendosi “una creatura da palcoscenico”.

Una mossa (ancora) imprevedibile dalla popstar, che come riporta The Sun, ha sempre preferito concentrarsi su nuova musica e nuovi progetti ma questa volta ha scelto di tornare alle origini e re-inventarsi di nuovo.

“Lo show non avrà barriere e sarà appositamente rischioso, come i concerti precedenti” dichiara la fonte.

A differenza dell’ultimo tour Madame X Tour, terminato nel 2020 e svolto solo in piccoli teatri, il Greatest Hits Tour segnerà il ritorno di Madonna ai grandi stadi, per un nuovo capitolo che si promette ‘enormemente eccitante’.

Siete pront*? In attesa di conferme, Madonna ha rilasciato in questi giorni il brano Back Up To The Beat, versione demo di un brano rilasciato nel 2015 nella versione deluxe di Madame X.

