Perché Madonna fa (ancora) incazzare?

Chi provoca meglio di Madonna?

Che sia la ribellione alla pudicizia sessuale o una risposta piccata al Vaticano nel 1990, la regina del pop ha sempre saputo come far rumore, sfidando la morale comune e aprendo la strada ad una nuova generazione di popstar più libere, fiere, e coraggiose. Niente che non sappiamo già, e allo sguardo di una nuova epoca, Madonna continua a fare pernacchie oltre lo schermo (dello smartphone), al rischio di apparire anche ripetitiva e non così interessante come un tempo.

Ma tra tutte le critiche che possiamo muovere a Veronica Ciccone, la sua età è quella che fa incazzare di più.

Questa settimana il rapper 50 cent l’ha definita ‘patetica’ per un suo lypsync sulle note di ‘vent‘ di Baby Keem, definendola una nonna di 64 anni fuori di testa (nello specifico: “Grandma was on bulls**t! like a virgin at 64. LOL“), supportato da una valanga di haters che non vedevano l’ora di palesarsi nella sezione commenti. Madonna ha risposto con un Instagram Story accompagnata dalla sua foto e la caption: ‘Basta bullizzare Madonna per godersi la vita‘. A Giugno di quest’anno, il rapper commentò delle foto osé dell’artista ‘sperando che non siano stati i figli a scattarle‘ e concludendo ‘a 63 anni qualcuno le dica di calmarsi’.

Che sia 50 Cent o l’user random nella sezione commenti di Instagram, il messaggio rimane lo stesso: sei vecchia e quindi placati. In oltre quarant’anni di carriera l’età di Madonna è l’elemento che ha diviso di più: rivoluzionaria, pioniera, come lei nessuna ma ad un certo punto basta. Il pubblico sembra dire che invecchiare e rifiutarsi di conformarsi alle aspettative di una sessantaquattrenne comune è l’oltraggio peggiore che una donna può fare, se nel mondo dello spettacolo peggio ancora.

All’interno dell’industria musicale, le donne si re-inventano dieci volte più degli uomini: ci hanno abituato ad innumerevoli cambi d’abito, nuovi look, generi diversi, nuove facce con la promessa, a volte impossibile, di rinnovarsi all’infinito e non annoiarci mai. Quando anche l’artista più poliedrica in circolazione si ritrova a fronteggiare il corso del tempo e osa diventare ripetitiva, l’affronto è imperdonabile. Ma piaccia ancora o meno, Madonna continua a fare quello che ha sempre fatto: sfidare le aspettative altrui, sfuggire alla pressione sociale di accomodarsi, sistemarsi, controllarsi e comportarsi come una ‘signora della sua età’, rigirando la domanda: cosa dovrebbe fare una signora della mia età? Al contrario, sguazza su TikTok, si spoglia, esagera, fa lipsync leggermente cringe, troppo impegnata a spassarsela per preoccuparsi di apparire ridicola.

Qualcuno potrà dire che il suo utilizzo della chirurgia plastica e di Photoshop la sformano e snaturano a dismisura, ma incolpare Madonna, o qualunque altra donna, di ritoccarsi troppo significa criticare un problema osservandolo dallo spioncino: in una società che pressa ogni individuo alla conformità, in un’industria che condanna la vecchiaia e il cambiamento del corpo (ancor più se femminile) alla fine di una carriera, e considera i 30 anni la soglia della geriatria, chi siamo davvero noi per indignarci? Ognunə con il proprio corpo ci fa quel che vuole, finché corrisponde alle aspettative e non infastidisce la nostra ipocrisia.

Quando nel 1995 le chiedevano cosa avrebbe fatto a sessant’anni, Madonna rispondeva: “Non sono una chiromante. Se tutto va bene continuerò a divertirmi, qualunque cosa farò”. Nel 2022, tanto vale di chiedersi di cosa abbiamo davvero paura: di Madonna o di non riuscire a divertirci come lei?

