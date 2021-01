Maglioni jacquard 2021: per un inverno caldo e colorato

3 minuti di lettura

I maglioni uomo da indossare adesso sono jacquard, abbiamo fatto per voi una selezione dei più belli proposti dai marchi internazionali nelle nuove collezioni maschili.

Il disegno jacquard spazia in divertenti varianti di colori e soggetti creando modelli originali in lana e cashmere; la maglieria maschile della stagione 2021 ci sorprende non solo con i classici pattern geometrici ma ci propone una gamma di soggetti surreali, romantici e pop.

Il disegno jacquard dark è sicuramente quello più divertente: sono numerose le proposte per chi volesse ironizzare sul proprio spirito cupo e si sentisse un pò come Sabrina Spellman, la regina degli inferi; i pullover firmati Alexander McQueen e Palm Angels, che ritraggono i classici teschi, o le sfiammate infernali verde fluo di Balenciaga sono sicuramente i maglioni adatti ai più diabolici.

Per chi invece si sentisse decisamente più romantico e sognasse già l’aria primaverile non rimane che avvolgersi in nuance più delicate spalmate in soggetti floreali pastello; fiori macro nei maglioni invernali firmati Valentino e Casablanca, all over con Marni, e stilizzati dal gusto anni 70 come quelli proposti Dries Van Noten.

I più modaioli possono osare maggiormente sia con stampe savage che con soggetti cartoon.

L’animalier che non ci abbandonerà neanche questa stagione, viene riletto con cromie più vivaci rispetto al solito, leopardo azzurro per il maglione over di Moncler e rosso fuoco per l’uomo Neil Barrett , da smorzare con pantaloni dal taglio classico, neri o in denim.

Tra i brand che hanno sperimentato con la maglieria stampa cartoon spicca il modello firmato CGDS con in primo piano il portrait del topo Jerry, Gucci con il cardigan dal gusto retrò dedicato a Topolino e per finire Corto Maltese di Lanvin per i più nostalgici.

Confermata anche quest’anno la logomania, trend più discreto rispetto al passato ma sempre presente per chi ama ostentare il nome della propria griffe preferita; da Givenchy a Missoni maglioni super logati come statement piece per i più fanatici del brand, o semplicemente con i famosi monogrammi intervallati da grafiche geometriche come quelli firmati Versace e Fendi. Per ultimo vi proponiamo come emblema della maglieria 2021 e più in generale di questo periodo, il maglione di Off-White con stampa gigante di una confezione di medicine generiche in primo piano, per poter esorcizzare e sorridere di questo difficile momento storico.