Mahmood e Ferzan Ozpetek, l’incontro a Roma: arriva la collaborazione per la serie Le Fate Ignoranti?

< 1 minuto di lettura

Nella giornata di domenica 21 febbraio, il regista Ferzan Özpetek ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in compagnia del cantautore Mahmood. A circa due anni dalla vittoria inattesa al Festival di Sanremo, l’artista milanese ha avuto l’opportunità di incontrare il regista, che negli scorsi giorni ha confermato l’uscita della serie tratta dal suo film cult Le Fate Ignoranti.

Sulla serie, realizzata in esclusiva il canale Star di Disney Plus, aleggia ancora il mistero. Non si conoscono né gli attori del cast, né è noto come il nuovo formato si adatterà alla trama del lungometraggio del 2001. In attesa di maggiori dettagli, il regista Ferzan Özpetek ha condiviso con il suo pubblico uno scatto con Mahmood, incontrato nella sua casa a Piazza Navona. A corredo della fotografia, la poesia Nulla due volte della poetessa Wislawa Szimborska, insieme ad un hashtag che apre nuovi interrogativi: #benvenuto.

Ferzan Özpetek dà il benvenuto a Mahmood: parteciperà a Le Fate Ignoranti – La serie?

Ma benvenuto dove? Nella sua casa con le travi a vista o nell’inedito progetto legato a Le Fate Ignoranti? In rete, ça va sans dire, c’è chi fantastica sulla possibilità che Mahmood possa incidere alcuni brani della colonna sonora della serie. “È la musica dell’Italia che cambia” quella del cantautore secondo Ferzan Özpetek, che così si era espresso sul brano Soldi in qualità di giurato di onore a Sanremo 2019.

Qualcuno addirittura crede che Mahmood possa partecipare alle riprese della serie nel ruolo di attore, magari vestendo i panni del cantante Emir (originariamente interpretato da Koray Candemir). Scopriremo un eventuale coinvolgimento di Mahmood nella sceneggiatura nelle prossime settimane: sarà alla guida della colonna sonora o esordirà sul set con un cameo?