Ghettolimpo, Mahmood canta con Elisa nell’album in uscita – ecco la tracklist completa

Mancano poco o più di dieci giorni all’uscita di Ghettolimpo, seconda fatica discografica di Mahmood. Il cantautore, vincitore del Festival di Sanremo 2019 e secondo classificato all’Eurovision Song Contest con Soldi, torna a due anni di distanza dal disco di esordio, Gioventù Bruciata, con un nuovo progetto artistico. Disponibile dall’11 giugno 2021, Ghettolimpo contiene quattordici canzoni, tra inediti e singoli già di successo.

Nell’ultimo giorno di maggio, Mahmood ha diffuso la tracklist dell’album, che conterrà tre featuring di eccezione. Oltre a Dorado, uscito già la scorsa estate insieme a Sfera Ebbasta e Feid, Alessandro Mahmoud duetterà con Elisa nel brano Rubini, mentre con il musicista francese Woodkid in Karma. Proprio insieme all’artista, regista anche di brani come Born to Die di Lana Del Rey e Teenage Dream di Katy Perry, il cantautore milanese si era mostrato sui social lo scorso marzo. Ecco a seguire l’intera tracklist:

01 Dei

02 Ghettolimpo

03 Inuyasha

04 Kobra

05 Baci dalla Tunisia

06 Klan

07 Zero

08 Rubini feat. Elisa

09 Dorado feat. Sfera Ebbasta e Feid

10 Talata (٣)

11 T’amo

12 Karma feat. Woodkid

13 Rapide

14 Icaro è Libero

L’ultimo tassello sbloccato dell’universo Ghettolimpo è stato Klan, singolo rilasciato venerdì 14 maggio 2021. Prodotto insieme a DRD, Klan segue l’uscita di Rapide, Inuyasha e Zero, che corrispondono a tre dei livelli del progetto discografico, immaginato come un vero e proprio videogioco con mondi, personaggi e suggestioni mitologiche.