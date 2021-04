Ghettolimpo, il nuovo disco di Mahmood ha una data d’uscita – ecco la copertina ufficiale

< 1 minuto di lettura

Due anni dopo Gioventù bruciata, Mahmood è finalmente pronto a tornare con il suo secondo disco di inediti. Ghettolimpo il titolo dell’album, in uscita l’11 giugno prossimo. L’ufficialità è arrivata via social, come vuole ormai tradizione. Zero, nuovo singolo, uscirà domani alla mezzanotte, a traino della serie Netflix, in uscita sul colosso streaming il 21 aprile.

Nella copertina del disco Mahmood si specchia in un’acqua color pece, dal quale parrebbe voler emergere il suo alter-ego dark. Nelle ultime settimane il cantante ha sostenuto pubblicamente la legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, definendola di “fondamentale importanza“.

In trionfo a sorpresa con Soldi al Festival di Sanremo del 2019, Mahmood è poi arrivato secondo all’Eurovision, vincendo anche il premio “Best Italian Act” agli MTV Europe Music Awards. Dopo il boom di Soldi ha pubblicato altri 5 singoli, l’ultimo dei quali, Inuyasha, uscito lo scorso febbraio.