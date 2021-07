Måneskin, Damiano bacia Ethan nel videoclip di “I WANNA BE YOUR SLAVE” – VIDEO

2 minuti di lettura

“I wanna be your slave, I wanna be your master“. Non ci si aspettava di certo un videoclip registrato nel chiostro di un convento per il nuovo singolo dei Måneskin, che dopo aver trionfato quest’anno al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest, ora stanno conquistando il mercato discografico britannico ed americano. Dopo aver rilasciato un’anteprima nella giornata di ieri, in cui la bassista Victoria faceva calare della saliva sul volto del batterista Ethan, il gruppo ha pubblicato il video per intero, raggiungendo le vette dei trend su Twitter e TikTok.

Oltre un milione e mezzo di visualizzazioni per il videoclip di I WANNA BE YOUR SLAVE in poco più di tre ore dalla condivisione su YouTube, un risultato di tutto rispetto per degli artisti italiani. Un trionfo di esibita sensualità e sessualità, scandito da chiare prese di posizione su ciò che si vuole essere. Non è un caso che il verbo volere ricorra come un mantra nel brano, quasi una ballata con un ritornello che dà voce a fantasie erotiche e spacca tabù ancora ben radicati. “Un messaggio forte anche a rischio di dividere l’opinione pubblica, noi siamo per la libertà assoluta e la massima apertura mentale”, ha rivelato il chitarrista Thomas in un’intervista a Ticinoline.

Nel videoclip di I WANNA BE YOUR SLAVE, tra camere a visione notturna, arditi contrasti di colori, leccate e outfit che rompono i confini del genere, cattura di certo l’attenzione il bacio che il frontman Damiano David concede ad Ethan, mettendo in scena una delle ship più sognate e fantasticate dai fan dei Måneskin. Un incontro di labbra che consente ai due di passarsi anche un chewing-gum, che si allunga e si accorcia al ritmo di musica.

Non è la prima volta che il pubblico vede Damiano servirsi di un gesto così semplice, ma ancora così rivoluzionario, per lanciare un messaggio di apertura e di libertà sessuale. Lo scorso giugno, ad esempio, il cantante aveva baciato Thomas in diretta televisiva, ospiti di un evento in Polonia. “Pari diritti per la comunità LGBTQIA+. Pensiamo che a ciascuno debba essere permesso di fare questo senza alcun timore, che ciascuno debba essere libero di essere ciò che vuole. L’amore non è mai sbagliato”, aveva rivelato allora la band, schierandosi di fatto contro le politiche nazionali del presidente Duda.