Maneskin, Damiano celebra il Pride baciando Thomas in diretta tv in Polonia: “L’amore non è mai sbagliato” – video

Primi italiani di sempre con 2 singoli nella Top inglese, e addirittura in testa alla classifica hard rock americana, i Maneskin hanno ieri celebrato il pride sulla tv polacca. A modo loro.

Damiano ha infatti baciato in diretta tv Thomas, nel Paese in cui il presidente Duda ha fatto dell’omotransfobia una precisa strategia politica.

“Pari diritti per la comunità LGBTQIA+“, hanno scritto sui social i Maneskin. “Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso di baciarsi senza alcun timore. Pensiamo che tutti dovrebbero essere completamente liberi di essere chi cazzo vogliono essere. Grazie Polonia, L’AMORE NON È MAI SBAGLIATO“.

Dopo aver vinto l’Eurovision i Maneskin hanno spopolato, diventando gli italiani più ascoltati al mondo su Spotify con 22 milioni di ascoltatori nell’ultimo mese e oltre un miliardo e mezzo di streaming totali. “I Wanna be your slave”, brano estratto dal loro ultimo disco che non è ancora diventato ufficialmente singolo, ha conquistato il Regno Unito e gli Usa.