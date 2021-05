Manuel Aspidi, l’ex cantante di Amici fa coming out a Ogni Mattina: “Sono gay” – VIDEO

2 minuti di lettura

Correva l’anno 2006 quando, giovane cantante di Livorno, venne scelto come uno degli studenti della classe di Amici Di Maria De Filippi, il celebre talent show di Canale 5. Nonostante la mancata popolarità nazionale, dopo l’esperienza tv la sua carriera artistica è continuata, con singoli e brani inediti. L’ultimo,, è stato presentato nelle scorse ore ad Ogni Mattina , programma condotto da Adriana Volpe su TV8. ““, aveva annunciato Manuel Aspidi sul suo profilo Instagram alcuni giorni fa. Durante l’ospitata, infatti, l’ex talento di Amici ha rivelato di essere omosessuale:

È la prima volta che lo dico. Io sono gay. Vengo da una famiglia che mi ha sostenuto dal primo giorno quindi sono molto contento. L’ho condiviso con il pubblico dopo molti anni e un percorso difficile. Quando si è sottoposti al giudizio del pubblico, si ha paura di deluderlo. Non sempre questa cosa viene accettata o capita. Spesso si viene discriminati, com’è accaduto a me da bambino. Credo sia arrivato il momento di essere chi sono, perché non sono sbagliato.

Il coming out pubblico segue quello fatto in famiglia, che Manuel Aspidi ha fatto, dopo essersi aperto con le sue amiche più care: “Mi hanno invitato a liberarmi e ho raccontato loro tutto. Mi hanno abbracciato, confermandomi che mi avrebbero amato a prescindere. Questo mi ha dato la forza di aprirmi con la mia famiglia. Ho iniziato con mia madre e con le mie sorelle quando avevo 19 anni, poi ho proseguito a step”.

Manuel Aspidi gay, Adriana Volpe dopo il coming out: “Adesso sta a noi fare luce”

Come spesso purtroppo accade, soprattutto durante gli anni dell’adolescenza, Manuel ha subito. Oltre che nelle scuole tradizionali, anche dopo l’esperienza in quella televisiva di Amici, un ragazzo della sua compagnia lo etichettò come “” per via delle lacrime che versò durante una sorpresa confezionata in tv da parte della mamma. “Quello mi ferì molto”, ha confessato ai microfoni della trasmissione. Adriana Volpe ha poi ribadito il motivo per cui Manuel Aspidi ha parlato del suo coming out come di una liberazione, da non confondere con un atto di abbandono di un peso, ma di

È da rispettare quando si parla di pesi e liberazione, sono in tanti ad usarla. Vuol dire che è un percorso difficile, pieno di insidie e di tante ombre. Sta a noi adesso fare a luce, far capire che è normale.