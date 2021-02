Mario Draghi, 5508 parole al Senato. Neanche una sul DDL Zan e sui diritti LGBT

< 1 minuto di lettura

37124 caratteri, 5508 parole, quasi un’ora di discorso. Mario Draghi si è così presentato al Senato, questa mattina, per la prima volta da presidente del consiglio. In serata è atteso il voto di fiducia. 5508 parole, come detto, con “pandemia” e “Paese” pronunciate 20 volte, seguite da “programma” (19), “governo” e “lavoro” (16).

In quest’ora di discorso, il neo premier Mario Draghi ha parlato di tutto. Dallo stato del Paese dopo un anno di pandemia alle priorità per ripartire, dalla parità di genere alle riforme, dagli investimenti pubblici alla Next Generation EU e agli obiettivi strategici. Draghi ha trovato tempo e modo di citare anche Papa Francesco, ma in quelle 5508 parole la legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, già approvata alla Camera e attesa al voto proprio al Senato, non ha avuto spazio.

Non una parola su 5508. Non una parola in un’ora di discorso. Non una parola sull’omofobia, sul tema dei diritti LGBT. Eppure Draghi ha parlato di tutto, andando quindi oltre il famigerato ‘benaltrismo’, puntualmente citato da chi vorrebbe continuamente lasciare in disparte i diritti nostrani, come se fossimo cittadini di serie Z. Se il buongiorno si vede dal mattino, l’alba di questo nuovo Governo e di questo nuovo premier sorge senza alcun arcobaleno ad illuminarlo.

Un Governo composto da mille anime diverse, guidato da un premier evidentemente disposto a sacrificare sull’altare di un equilibrismo politico una legge di civiltà che attendiamo da 30 anni, altrove già approvata da tempo. Un clamoroso passo indietro rispetto al precedente premier, Giuseppe Conte, che non aveva certamente avuto timore nel ribadire l’urgenza di una legge contro l’omotransfobia. A Mario Draghi il compito di smentirci, esplicitando finalmente quale sia la sua opinione in merito.