Mary Wiseman di Star Trek: Discovery fa coming out: “Sono queer, ho amato e frequentato uomini e donne”

35enne attrice diventata celebre grazie al ruolo della guardiamarina Sylvia Tilly nella serie televisiva Star Trek: Discovery, Mary Wiseman ha fatto coming out nel corso di un’intervista con StarTrek.com.

In passato, via Zoom, Mary disse di ‘non essere etero’ durante un’altra intervista, ma l’audio non andò in sincro, lasciando ai fan della saga interstellare il dubbio che fosse stata proprio lei a pronunciare quelle parole. Ora Wiseman è stata ancor più chiara.

L’ho detto! Non è affatto un grosso problema. Solo non volevo dire che sono etero quando non lo sono! Prima di Noah [Averbach-katz, suo marito e co-protagonista della serie], ho frequentato e amato persone di tutti i sessi. Non mi è mai piaciuto quando le donne che si presentano come etero lanciano conversazioni sulla bisessualità / pansessualità in riferimento al loro passato, quindi cerco di non fare altrettanto, ma non voglio sentirmi come se stessi nascondendo qualcosa perché sono queer e orgogliosa!