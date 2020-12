Maryann Durmer a Elliot Page: “in quanto nonna di una 22enne trans, grazie per aver fatto coming out”

“A che servono i coming out“, molti ancora oggi si chiedono. Scelleratamente. Perché un coming out da parte di un personaggio famoso comporta visibilità, rappresentanza, educa, infonde coraggio, tende una mano ai più giovani e timorosi, fa capire loro che non solo soli e ai genitore come comportarsi. Nell’ultimo anno ne abbiamo contati 51, 5 dei quali in arrivo dallo show business italico, ma il più rumoroso, chiacchierato, inaspettato e forse importante è arrivato poche settimane fa, ad opera di Elliot Page. Volto di Juno e The Umbrella Academy, l’attore ha chiesto tempo e rispetto, nonché l’utilizzo di determinati pronomi, raccogliendo unanimi consensi e gli immancabili hater.

Tra i tanti che hanno applaudito Elliot spicca una nonna di 75 anni, Maryann Durmer, che ha scritto una lettera di proprio pugno all’Huffington Post, intitolata “A Love Letter To My Granddaughter (Who I Knew As My Grandson Until 5 Weeks Ago)”. La dolce nonna, che si definisce una “donna bianca ed eterosessuale cisgender cresciuta in una casa autoritaria“, ha voluto pubblicamente ringraziare Page, per “aver usato la tua fama e visibilità per aiutare altre persone”.

“In quanto nonna di una giovane donna transgender, sono grata che tu l’abbia fatto“, ha scritto Maryann nel pezzo pubblicato il giorno di Natale, ovvero cinque mesi dopo il coming out della nipote 22enne come ragazza trans.

“Quando ho letto la notizia le ho mandato un messaggio: “Ho parlato con tuo padre ieri sera. Sono così felice che tu sia uscita, io ti sostengo al 100%. Volevo solo dirti che ti amo. Se c’è qualcosa che posso fare per aiutarti, sono qui“.

Dopo aver ammesso di aver passato gli ultimi sei mesi a chiedersi se sua nipote fosse in transizione, la nonna vuole ora capire solo e soltanto “le persone che sono diverse da me”.

Come molti altri, ho capito che la religione mi ha incasinato la vita, che avevo bisogno di ripensare ai miei pregiudizi e alla mia comprensione della sessualità e del genere. Forse, in alcuni casi, capire una persona transgender è più facile per un non familiare. Non ci sono legami emotivi e nessuna storia con quella persona a cui guardare indietro e da ricordare. Ma quando è tua nipote ad essere transgender, è complicato. Temo di poter fare o dire qualcosa di sbagliato, per errore. Pronunciare un nuovo nome dopo aver conosciuto una persona per più di 20 anni non è facile. Non si tratta solo di cambiare mia nipote. È che non esiste un manuale su “come fare”. Tutto quello che so è che amo mia nipote.

La nonna 75enne ha passato gli ultimi mesi ad informarsi, a leggere libri, riviste, saggi dedicate alle persone transgender, per comprendere più a fondo sua nipote. “Questa nuova conoscenza mi aiuta a sostenerla. Mi impegno a fare tutto il possibile per abbracciarla come la bellissima giovane donna che è (incluso chiederle scusa, se commetto degli errori) e voglio imparare il più possibile per aiutare tutta la nostra famiglia a rendere più facile questa transizione. Dopo tutto, il ruolo di una matriarca non dovrebbe essere sottovalutato“.

Nonna Durmer, che ha frequentato “12 anni di scuola cattolica in un quartiere bianco della classe media del Bronx”, dice di aver pregato per la nipote, affinché sia protetta “dall’odio e dall’intolleranza“, in modo da poter vivere appieno il propro io.