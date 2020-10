Matthew McConaughey confessa: “A 18 anni fui violentato da un uomo nel retro di un furgone”

Premio Oscar come miglior attore grazie al film Dallas Buyers Club, Matthew McConaughey ha preso carta e penna per la propria autobiografia, “Greenlights”, in uscita negli States. Anticipazioni inattese e dolorose quelle rivelate dal 50enne divo di Interstellar, tra ricatti sessuali e uno stupro vero e proprio.

Fui ricattato per fare sesso per la prima volta a 15 anni. Ero certo che sarei andato all’inferno per quel sesso pre-matrimoniale. Oggi, spero davvero che non sia così. Non mi sono sentito una vittima. Avevo tante prove intorno a me del fatto che il mondo stava cospirando per rendermi felice.