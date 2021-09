Megan Rohrer primo storico vescovo apertamente trans della Chiesa evangelica luterana d’America

2 minuti di lettura

La Chiesa evangelica luterana d’America ha insediato il suo primo vescovo apertamente trans, il 41enne reverendo Megan Rohrer, chiamato ora a guidare uno dei 65 sinodi della Chiesa evangelica luterana d’America (ECLA) e a supervisionare quasi 200 congregazioni nel nord della California e nel nord del Nevada.

“Molti dei luoghi in cui le persone trans subiscono violenza in questi giorni sono nei luoghi in cui ci sono molte persone che credono che la loro fede li spinga a dividere e ad allontanare”, ha detto Rohrer, secondo quanto riportato dal San Francisco Chronicle. “Non c’è corpo, nessuno, che non sia il benvenuto in una chiesa come questa, che non sia il benvenuto nella comunità di Dio, che non sia una parte piena e fedele della chiesa”.

In precedenza Roher è stato parroco della Grace Lutheran Church di San Francisco e primo cappellano della comunità LGBTQ per il dipartimento di polizia della città. Il nuovo vescovo è sposato e ha due figli. Nel 2010 Rohrer è diventato uno dei sette pastori LGBTQ accettati dalla chiesa evangelica luterana progressista, dopo aver permesso l’ordinazione di pastori nelle relazioni omosessuali. Ross Murray, diacono dell’ELCA e direttore senior del GLAAD Media Institute, ha dichiarato a The Advocate che la promozione di Rohrer è un “passo storico nella leadership LGBTQ nella chiesa. Riconoscono il volto di Dio negli emarginati e nei privilegiati e concentrano il loro ministero sui giovani, i senzatetto, le persone di colore, le persone LGBTQ e altri storicamente esclusi dalla vita della chiesa”.

La Chiesa evangelica luterana in America è nata dalla fusione di tre chiese precedenti (la Chiesa luterana americana, la Chiesa luterana in America e l’Associazione della Chiese luterane evangeliche) e conta circa 3,3 milioni di membri.