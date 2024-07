Michael Heslin, addio all’attore di Lioness. Il toccante ricordo di suo marito Scotty Dynamo

3 min. di lettura

È morto ad appena 30 anni Michael Heslin, attore noto soprattutto per il suo ruolo in Special Ops: Lioness, serie creata da Taylor Sheridan e arrivata in Italia su Paramount+.

A dare notizia del tragico decesso suo marito, Scotty Dynamo. I due si erano sposati poco meno di un anno fa, con una meravigliosa cerimonia tra amici e parenti.

Heslin è morto il 2 luglio, dopo essere stato ricoverato in ospedale per una settimana a seguito di un “evento cardiaco inaspettato”.

“Michael era giovane, in perfetta salute e i medici non hanno spiegazioni per quello che è successo”, ha scritto Scotty in un meraviglioso e toccante post social.

“Michael era brillante, altruista, talentuoso, un angelo custode nella vita reale”. “Ha sopportato da solo diversi cicli di terapia contro il cancro. Era la prima persona che tutti chiamavano per condividere buone notizie ed era la persona perfetta da chiamare se avevano bisogno di una spalla su cui appoggiarsi. Era davvero l’uomo più dolce, premuroso e amorevole sulla Terra e tirava fuori il meglio da tutti coloro che avevano il piacere di incrociarlo. Si è mosso attraverso la vita con tale facilità e sicurezza e ha trasformato tutti coloro che lo circondavano in una versione migliore di se stessi. Non importa quanto diventassero difficili le cose, sapevamo che non c’era nulla che non potessimo superare con Mike dalla nostra parte. Michael, incontrarti è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata. Tu sei il mio mondo. Sei tutto per me. Quando ti ho sentito esalare l’ultimo respiro, il mio cuore è andato in frantumi in un milione di pezzi. Se avessi il potere di scambiarmi di posto con te, lo farei in un istante. Ma lo affronterò un giorno alla volta, come mi hai sempre detto, e vivrò ogni giorno in tuo onore. Solo una settimana fa eravamo nelle prime fasi della creazione di una famiglia, condividevamo regolarmente i nostri nomi preferiti per i nostri futuri figli. Mi hai sempre detto che ti sentivi destinato a diventare papà e non potevo essere più d’accordo. Saresti stato il ​​padre più perfetto del mondo. Se mai diventerò papà, chiamerò mio figlio come te e spero di riuscire a crescerlo fino a diventare almeno la metà dell’uomo che sei stato. Eri la persona più generosa al mondo. Mi dà pace sapere che, attraverso il tuo desiderio di essere donatore, hai donato la vita a quattro famiglie diverse. Mancano 3 settimane al tuo compleanno e 4 mesi al nostro primo anniversario di matrimonio, ma so che sei in un posto migliore e che il paradiso ha guadagnato un altro angelo. Michael, nelle parole di Shania Twain. Ti amerò “per sempre e per sempre“.

Heslin era apparso anche in Younger, House Sitting e, più recentemente, nel film TV The Holiday Proposal Plan. Aveva scritto, prodotto e interpretato The Influencers.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.