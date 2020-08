Mika piange Beirut e il suo Libano: “Ho il cuore spezzato, una sofferenza lancinante”

Un’eslosione devastante ha ieri travolto Beirut, in Libano, a causa di 2750 tonnellate di nitrato di ammonio che hanno preso fuoco nel porto cittadino. Più di 100 morti e 4mila feriti, tra cui un militare italiano. A piangere per il Libano tutto è Mika, nato proprio a Beirut l’8 agosto del 1983 da madre libanese maronita e padre statunitense.

Il cantante, naturalizzato britannico, ha condiviso sui social il proprio straziante dolore. “Osservo e leggo con preoccupazione, tristezza e orrore quello che accade a Beirut. Quello che è successo, vite ferite o perse per sempre, mi spezza il cuore. Non sappiamo ancora cosa sia successo, ma la sofferenza è lancinante”. “Il mio cuore è con Beirut e il Libano. 4 anni fa proprio oggi in cui mi esibivo a Baalbek in Libano. Ho trascorso la mattinata a guardare le foto di quella sera. Concludo la giornata guardando queste terribili immagini di Beirut che mi fanno venire i brividi”.

Mika è in questo momento in Italia, perché impegnato con le selezioni di X Factor, talent Sky che da settembre lo vedrà tornare dietro il bancone dei giudici. Al suo fianco Emma Marrone, Manuel Agnelli e Hell Raton. Da sempre gay dichiarato, Mika è da oltre 10 anni fidanzato con il 32enne Andreas Dermanis, regista visto all’opera con Pet Shop Boys, Bastille, The Kooks, Asap Rocky ed Emeli Sande.