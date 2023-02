Mika ricorda come media e industria discografica lo trattarono a inizio carriera: “Sfacciata omofobia”

0:00 Ascolta l'articolo

Oggi 39enne, Mika sta attualmente indossando gli abiti del giudice in un nuovo programma tv di Channel 4, nel Regno Unito, The Piano, in cui una serie di musicisti “di strada” si ritrovano magicamente dal suonare nelle stazioni ferroviarie inglesi al palco della Royal Festival Hall. Al fianco di Mika c’è il pianista cinese Lang Lang, con Claudia Winkleman alla conduzione.

L’ex giudice di X Factor Italia, dal 2012 gay dichiarato e da una vita felicemente fidanzato con il regista Andreas Dermanis, è tornato a parlare della sfacciata omofobia vissuta agli esordi, poco prima che esplodesse in tutto il mondo grazie a singoli come “Grace Kelly” e “Big Girl (You Are Beautiful)”. Era il 2007 e l’album di debutto Life in Cartoon Motion arrivò a vendere oltre 8 milioni di copie. Intervistato da iNews, Mika ha ricordato la pressione subìta da parte dell’industria discografica e dalla stampa, che all’epoca si chiedeva sfacciatamente perché il cantante non parlasse del proprio orientamento sessuale.

“Tutto questo interrogarsi sulla sessualità, e sull’esuberanza emotiva, musicale e stilistica che nella cultura pop di oggi viene celebrata”, ha precisato Michael Holbrook Penniman Jr., nel 2007 vincitore di BBC Sound e un tempo costretto a dover sopportare commenti come questo: “Ci piacerebbe dare spazio a questa canzone, ma è solo un po’ troppo gay“.

“Penso che oggi non potresti farla franca con alcuni di quei commenti e articoli”, ha aggiunto Mika. “Sono stato accusato di essere sfacciato, ma penso che ad essere sfacciata fosse l’omofobia. Adesso ho 39 anni, il mondo è andato avanti, quindi non ho paura di dirlo. Ed è stata una tale perdita di tempo“. “Ci vuole sempre un po’, ma ho imparato a essere me stesso“.

A inizio 2023 Mika ha pubblicato un nuovo singolo, “Keep It Simple”, con la cantautrice francese Vianney. A inizio febbraio è invece uscita la colonna sonora di Princes of the Desert, film di Eric Barbier da lui musicato insieme a 160 musicisti provenienti da tutto il mondo. Attualmente Mika sta lavorando a due album, uno in lingua francese e l’altro in inglese, oltre ad aver annunciato un nuovo tour che lo vedrà sbarcare anche in Giappone e in Corea del Sud.

In Italia Mika ha co-diretto l’Eurovision di Torino, lo scorso anno, dopo aver presentato su Rai2 gioielli come Stasera casa Mika e Mika Love Paris.

