Disneyland Paris Pride 2022: ospiti Mika, Becky Hill e Bilal Hassani

Per festeggiare i 30 anni di vita di Disneyland® Paris non poteva che tornare l’atteso Pride del parco di divertimenti, annunciato per l’11 giugno 2022. Oggi sono stati ufficializzati anche gli ospiti, ovvero Mika, Becky Hill e Bilal Hassani.

La prima storica edizione, nel 2019, aveva visto una folla arcobaleno travolgere Disneyland Paris, con il Pride puntualmente confermato nel 2020. Ma il Coronavirus ha bloccato l’evento, che avrebbe visto proprio Mika come super ospite. Anche l’edizione del 2021, immancabilmente, è saltata causa Covid-19.

Quella dell’11 giugno 2022 sarà quindi di fatto la 2a storica edizione del Magical Disneyland Paris, con Mika portabandiera sul palco. Al suo fianco Becky Hill, 28enne cantante diventata famosa dopo aver partecipato alla prima edizione di The Voice UK, dichiaratamente queer e nel 2021 uscita con il suo primo disco, Only Honest on the Weekend.

Super ospite anche Bilal Hassani, 22enne cantante, compositore e youtuber francese di origini marocchine. Visto a The Voice Kids nel 2015, ha rappresentato la Francia all’Eurovision Song Contest 2019 con il brano Roi, classificandosi 16º. Nel 2017 Hassani ha dichiarato pubblicamente la propria omosessualità, in occasione del Pride di Parigi.

Il Magical Pride di Disneyland Paris nasce per celebrare la comunità queer, abbracciando con orgoglio tutti gli ospiti e le famiglie arcobaleno. Per la serata, contraddistinta da fuochi d’artificio e giochi di luce rainbow, andrà in scena una parata ad hoc pensate per l’occasione, nonché esibizioni live di artisti, con animazioni e spettacoli.

