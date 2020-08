Miley Cyrus vs. Dua Lipa (feat. Madonna) – Midnight Sky sfida Levitating

Una vigilia di ferragosto a tinte pop, quella di quest’anno, grazie a due giovani popstar amatissime e chiacchieratissime. Da una parte Dua Lipa, che ha sbancato le chart con il suo nuovo disco Future Nostalgia, e dall’altra Miley Cyrus, tornata single ma soprattutto in radio con il primo singolo della sua nuova era, Midnight Sky.

Dua ha remixato tutti i brani del suo disco, con Levitating featuring Madonna e Missy Elliott primo ‘estratto’. Un remix realizzato dal produttore statunitense The Blessed Madonna, che ha subito diviso i fan, tra chi preferisce l’originale e chi questa nuova versione.

Ma è Miley la regina del giorno, conturbante e bellissima nel video di Midnight Sky, da lei stessa diretta. Una Cyrus targata Chanel, con trucco e look anni ’80, capelli ossigenati, labbra rosso fuoco, guanti di pelle, glitter, lustrini e smarties su cui sdraiarsi totalmente nuda. Una Cyrus travolgente, bellissima e stilosissima, che rilancia un sound anni ’80 già cavalcato da Kylie Minogue con Say Something.