Non avevate ballato a sufficienza con Future Nostalgia? Difficile a credersi. Il secondo lavoro in studio di Dua Lipa, concentrato di dance e patimenti, è stato eletto dalla critica come uno dei migliori album pop degli ultimi tempi. Undici riempipista, in grado di far alzare dal divano anche i più pigri. La soluzione per far smuovere gli ultimi rimasti seduti? Un album di remix, per gli ultimi scampoli di estate.

Club Future Nostalgia: The Remix Album. Questo il titolo del nuovo lavoro in studio di Dua Lipa, pronta a rilasciare il prossimo 21 agosto una serie di remix inediti elaborati sulle tracce dal suo ultimo disco, pubblicato lo scorso 27 marzo.

Club Future Nostalgia: The Remix Album, l’annuncio di Dua Lipa su Instagram

Ad annunciare l’uscita imminente dell’album è stata la stessa cantante britannica, che ha condiviso sul proprio profilo Instagram un’immagine che la vede al fianco di alcune delle artiste che hanno collaborato alla rielaborazione dei brani. Un parterre di tutto rispetto, composto da incredibili icone della musica mondiale, che con la loro partecipazione al progetto consacrano l’ingresso di Dua Lipa nell’olimpo del pop.