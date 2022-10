M&Ms presenta nuovo personaggio Viola, conservatori Usa all’attacco: “È transgender” – lo spot video

2 min. di lettura

Chi ha paura di una caramella colorata? Le M&M’s hanno presentato al mondo un nuovo personaggio, Purple, con una clip in salsa musical in cui l’assoluta protagonista canta “She’s just gonna be she!”.

“C’è così tanto nel nostro nuovo personaggio con cui le persone possono relazionarsi e apprezzare, inclusa la sua volontà di abbracciare il suo vero sé: Purple ci ricorda di celebrare ciò che ci rende unici”, ha affermato Jane Hwang di Mars Wrigley. Purple, ha precisato Hwang, è stata “progettata per rappresentare l’accettazione e l’inclusività”.

“Il nostro nuovo membro è noto per la sua sincera autoespressione”, ha ribadito il marchio in un comunicato stampa. “Un’acuta consapevolezza di sé, autenticità e sicurezza sono le forze trainanti dietro il fascino e la natura eccentrica di Purple”. Parole che hanno fatto impazzire l’ultradestra americana, sicura che la nuova caramella viola al cioccolato sia “transgender”. Il dibattito ha preso forma su One America News (OAN), con il conduttore certo e infastidito dalla ‘velata’ novità introdotta. D’altronde a inizio 2022 M&Ms aveva annunciato l’intenzione di voler introdurre caramelle “moderne e originali”, che rappresentassero chiunque.

Il viola si è così unita al rosso e al giallo, colori M&M’s introdotti nel 1954, al blu, al verde e all’arancione, nati nel 1998, e al marrone, che ha fatto il suo esordio nel 2012. Il viola “a forma di arachidi” è la terza femmina della formazione, unendosi a marrone e verde, e la prima in assoluto nocciolina femminile.

Le M&M’s nascono nel 1941 e vanno al fronte con le truppe statunitensi nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. La canzone cantata da Purple, intitolata “I’m Just Gonna Be Me”, fa parte dell’iniziativa FUNd di M&M, che donerà 1 dollaro per ogni stream all’organizzazione no profit Sing For Hope, con un tetto di $ 500.000.

