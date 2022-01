M&M’s più inclusive, web in delirio e conservatori furiosi

2 minuti di lettura

Anche le M&M’s vogliono più inclusività.

La multinazionale di caramelle più famose del mondo crede fermamente in una società dove chiunque può sentirsi rappresentatǝ e riconosciutǝ , e ha deciso di dare al suo prodotto una svecchiata in nome del progresso.

Un approccio che la compagnia definisce “originale e moderno” ma le modifiche sono talmente minuscole e impercettibili che occorre almeno un disegnino d’accompagnamento per notarle.

La più evidente riguarda M&M verde: abbandonati i (favolosi) stivaletti, per lasciare spazio a delle sneaker “più comode”, a rappresentare la sua “genuina sicurezza”.

Makeover anche per M&M marrone che abbandona i tacchi a spillo per quelli squadrati, mentre durante un Q&A l’arancio ha dichiarato liberamente di soffrire di disturbi d’ansia, ma è intenzionatǝ ad accettarsi, preoccupazioni incluse.

Nonostante le nobili intenzioni della multinazionale (“personalità più sfumate a rappresentare l’importanza della libera espressione e il potere della comunità attraverso lo storytelling” dicono), la notizia ha generato le controversie più esilaranti, dai social alla classe conservatrice.

La M&M verde, liberata dai suoi stivali bianchi, monopolizza la scena: ritratta come una femminista liberale, una studentessa di Euphoria, fino al dibattito per decidere i suoi pronomi (Mars Inc. ha infatti tolto ogni pronome maschile o femminile, perché ritiene più importante soffermarsi sulla personalità delle sue caramelle che sul genere).

M&M arancio è nel frattempo un’icona della Gen Z, ritrattǝ come la prima caramella a soffrire di salute mentale.

Tra i meme, c’è anche chi si è incazzato più del previsto.

“Raggiungeremo la parità solo quando avremo tutti il voltastomaco” commenta Tucker Carlson, giornalista di Fox News, fornendo le stesse argomentazioni di un Pillon qualsiasi. “La M&M’s non sarà soddisfatta finché ogni personaggio animato non sarà più attraente e completamente androgino. Fino a quel momento non vorrai offrire da bere a nessuno di loro.”

In questa allucinazione collettiva, dove si litiga sul sex appeal di una caramella, la Mars Inc. ribadisce orgogliosa le sue intenzioni: “Gli studi confermano che il nostro bisogno di sentirci integratǝ è proporzionato al bisogno di essere amatǝ” ha dichiara il brand durante una conferenza stampa “E quel bisogno è comune in ogni persona indipendentemente dalla cultura, l’etnia, o la collocazione geografica.”

E adesso vi chiedo solo di lasciare vivere M&M verde in pace.

