10 icone LGBTQ della musica metal ed hardcore punk

Dal nu metal al death metal, dall’hardcore punk ad addirittura il black metal sono tanti i musicisti che hanno fatto coming out come LGBTQ, in barba allo stereotipo che vede nella forza brutale di questa musica un sinonimo di iper-mascolinità eterosessuale e cisgender, oltre che di omobilesbotransfobia.

È proprio grazie al coming out di questi musicisti che le comunità metal e punk, da qualche anno a questa parte, si sono sensibilizzate e sono diventate molto meno ostili nei confronti delle persone LGBTQ.

Premendo su avanti puoi scoprire chi sono alcune icone di questi generi musicali, le quali hanno rotto definitivamente il tabù per cui se si hanno degli orientamenti sessuali non etero ed identità di genere non binarie è impossibile avere successo ed avere riconoscimento da parte dei fan.

Ad ogni icona musicale descritta, abbiamo allegato un video per un’esperienza di lettura ancora più immersiva. Buona lettura.

Musicisti metal e punk LGBTQ