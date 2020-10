I 25 personaggi trans FTM e MTF famosi che stanno abbattendo gli stereotipi

Molte persone pensano che essere transgender e transessuale possa rappresentare un forte ostacolo per l’accesso al mondo del lavoro e, di conseguenza, per il raggiungimento di una vita soddisfacente (ricordiamo che transgender e transessuale non sono due sinonimi, ma uno è un termine ombrello che racchiude l’altro).

Non è raro, infatti, che le discriminazioni in ambito lavorativo si verifichino quando, in particolare, i documenti di identità non combaciano con l’aspetto fisico e quando il percorso di transizione è evidente.

In Italia, di certo, sono diverse le difficoltà che le persone trans affrontano per trovare un posto nella società. Secondo una ricerca del 2018 della testata Lo Sbuffo, la metà dei soggetti intervistati afferma che la propria carriera lavorativa è limitata dalla propria identità di genere ed un quarto del campione ha affermato di aver rassegnato almeno una volta le dimissioni.

Nonostante questo quadro negativo, gli esempi di persone trans FTM e MTF, che sono riuscite a ritagliarsi un posto importante in ambiti quali la politica, il cinema e la televisione, lo sport e la moda, sono numerosi.

Andiamo a conoscere meglio i 25 transgender e transessuali famosi. Coloro che non necessariamente si sono sottoposti ad operazioni ai genitali, ma che hanno comunque fatto delle operazioni chirurgiche per vivere la propria vita con il genere a cui si sentono di appartenere. Coloro che stanno lasciando un segno importante nella storia e, dalla posizione in cui si trovano, continuano a lottare per i diritti dell’intera comunità LGBTQIA+.

Transgender famosi nella politica

Petra de Sutter, trans MTF, prima vicepremier di governo del Belgio

È di qualche giorno fa la notizia della nomina di Petra De Sutter, transessuale MtF ed ex docente universitaria, a vice Primo Ministro del governo De Croo in Belgio.

Già nel 2014, quando fu nominata e successivamente candidata come Eurodeputata dei Verdi, creò un precedente importante, essendo la prima persona trans MtF a ricoprire un incarico di questo tipo. Da allora Petra de Sutter non ha mai smesso di lottare per la comunità LGBTQIA+ ed in particolare per i diritti delle persone trans.

Ora, con questo governo, come la vicepremier ha scritto in un recente tweet, è pronta a “rilanciare il Paese e lavorare a un nuovo futuro per tutti i belgi”.

Vladimir Luxuria, ex politica italiana deputata durante il Governo Prodi

Tra i transgender famosi di questa lista merita una menzione la nostra Vladimir Luxuria: la prima persona, la cui identità di genere non corrisponde al sesso di nascita, ad essere stata eletta al parlamento di uno Stato europeo.

Ex politica italiana ed ora noto personaggio televisivo, nonché scrittrice, attrice e drammaturga di successo, Vladimir Luxuria è stata deputata della XV Legislatura, durante il Governo Prodi II.

Vladimir lotta da lunghi anni per i diritti LGBTQIA+:

alla fine degli anni ’80 è entrata a far parte del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli;

Vladimir insieme ad Imma Battaglia organizzò il primo Pride d’Italia (che si tenne il 2 luglio del 1994);

l'ex politica interviene spesso a dibattiti internazionali per l'uguaglianza nel lavoro delle persone LGBTQIA+ ed è madrina di molti Pride.

Brianna Westbrook, transgender MTF, vicepresidente del Partito Democratico dell’Arizona

I transgender famosi americani sono molti. Quelli che hanno ricoperto ruoli importanti nella politica degli USA sono in numero decisamente superiore a quelli italiani.

Tra i cittadini statunitensi che rientrano nel termine ombrello transgender e che hanno fatto la transizione, senza ricorrere necessariamente ad operazione ai genitali, c’è Brianna Westbrook.

Trans MTF, Brianna ha iniziato la sua carriera nel partito democratico dell’Arizona in risposta alla campagna presidenziale di Donald Trump nel 2016.

La corsa di Brianna per diventare la prima transgender nel Congresso degli Stati Uniti è stata appoggiata da importanti figure nazionali e da organizzazioni quali Run With Pride, Our Revolution e Justice Democratics.

Oltre ad essere sostenitrice delle persone LGBTQIA+, Brianna lotta per la sostenibilità ambientale e per la riforma del sistema sanitario americano.

Phillipe Cunningham, trans MTF, membro del consiglio comunale di Minneapolis

Phillipe Cunningham, che si definisce queer e transgender, è il primo trans FtM eletto ad una importante carica pubblica negli Stati Uniti.

Nato nella rurale Illinois, Cunningham si è trasferito a Chicago per gli studi universitari ed è diventato insegnante nelle scuole pubbliche della metropoli. Dopo essere stato nominato sindaco del comitato esecutivo per la prevenzione del bullismo giovanile, è diventato un assistente politico del ministro per l’istruzione ed ha svolto un importante ruolo per la lotta dei diritti delle persone LGBTQIA+ e contro il razzismo.

Attualmente Phillipe è un leader progressista che rappresenta il quarto quartiere di North Minneapolis e continua a dedicare la sua carriera alla giustizia sociale.

Brianna Titone, trans FTM, membro della Camera dei Rappresentanti in Colorado

Politica e scienziata americana, Brianna Titone è una donna trans MtF attualmente in servizio come membro della Camera dei Rappresentanti del 27esimo distretto della città di Colorado, nonché primo legislatore statale eletto in Colorado apertamente transgender.

Dopo aver conseguito una laurea in Geologia ed una in fisica, Brianna ha conseguito due master (uno in geochimica ed uno in tecnologia dell’informazione e della comunicazione).

Prima di entrare in politica, Titone ha lavorato come sviluppatrice di software, geologa e consulente del settore minerario.

Transgender famosi nel cinema e nello spettacolo

Laverne Cox

Laverne Cox è principalmente conosciuta per il suo ruolo di Sophia Burset nella serie televisiva “Orange Is The New Black”, grazie al quale è stata la prima trans MtF a vincere il premio Emmy.

Inoltre, è la prima tra i transgender famosi di questa lista ad aver ricevuto nel 2015 una statua di cera al museo delle cere Madame Tussauds di Londra.

L’attrice è una grande sostenitrice dei diritti delle persone LGBTQIA e, sul piccolo schermo, si è imposta come uno dei volti principali di queste battaglie.

Le sorelle Wachowski

Le sorelle Wachowski, entrambe trans MTF, sono registe e produttrici di alcuni dei film e serie televisive che hanno fatto la storia del grande e del piccolo schermo.

Nel 1999, poco prima della loro transizione fisica e sociale, hanno raggiunto la celebrità con “Matrix” del quale hanno prodotto, qualche anno dopo, i sequel “Matrix Reloaded” e “Matrix Revolution”. Hanno anche scritto e prodotto “V Per Vendetta” del 2005.

Tra le serie televisive che hanno riscosso successo su Netflix c’è “Sense8”.

Sia in Matrix sia in Sense8 vengono rappresentate tematiche sull’accettazione, sulla diversità, sul desiderio di trasformazione. In Matrix, visti i tempi, le tematiche erano soltanto leggermente accennate rispetto ai successivi e già in questo film il vissuto delle sorelle Wachowsky è presente. Basti pensare al personaggio Switch che era un uomo nel mondo reale ed una donna nella matrice.

Caitlyn Jenner

Nonostante, prima della transizione, Caitlyn Jenner sia stata campionessa olimpica del decathlon ai giochi di Montréal del 1976, la transgender e trans MtF tra le più famose al mondo è un noto personaggio televisivo. È imparentata, infatti, alla famiglia Kardashian, la famiglia più chiacchierata degli USA da cui è stato realizzato un reality di successo. Caitlyn è matrigna di Kourtney, Kim, Khloe e Rob Jr Kardashian. È, inoltre, padre biologico di Kendall e Kylie Jenner.

Fino al 2015, anno del suo coming out, Caitlyn ha vissuto in un corpo che non le apparteneva e con cui non si identificava. Lo stesso anno ha fatto la transizione fisica ed è apparsa in copertina della nota rivista Vanity Fair.

Dopo la transizione Caitlyn ha realizzato un suo reality. Ha interpretato anche un ruolo da attrice in un episodio della terza stagione di “Transparent”, una serie TV incentrata su un personaggio transgender di mezza età che racconta la sua transizione da padre di famiglia a donna ed il rapporto con i propri figli, ormai adulti.

Chaz Bono

Figlio di Cher e Sonny Bono, Chaz non ha bisogno di molte presentazioni. Si è parlato moltissimo in questi anni della transizione da donna a uomo del figlio delle due popstar tra le più conosciute al mondo.

Chaz, nato Chastity Sun Bono, oltre ad essere attore, musicista, personaggio televisivo e scrittore ha annunciato nel 2009 il suo stato di transizione e nel 2010 ha cambiato legalmente nome e genere.

Il figlio di Cher ha vissuto esperienze traumatiche con il suo orientamento sessuale e la sua identità di genere. Ora però è felice, è un grande attivista LGBTQIA+ ed è molto impegnato nella difesa dei diritti umani: è attivo nella GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation) e nella Human Rights Campaign.

Amanda Lepore

Icona della moda. Icona dell’arte. Icona di attivista LGBTQIA+. Amanda Lepore è questo e molto altro.

Scoperta dal fotografo David Lachapelle durante il suo periodo da barista nella Bowery Street di Manhattan, oltre a diventare la sua musa per eccellenza, Amanda inizia la sua carriera come modella per varie case di moda ed aziende di cosmesi. Il suo personaggio è diventato talmente famoso da meritarsi la partecipazione in un cameo nel film “Party Monster”, a diversi videoclip per artisti come Elton John ed il successo di alcuni suoi brani musicali. Qualche anno fa ha preso al “True Colors Tour” di Cindy Lauper con lo scopo di raccogliere fondi a favore dei diritti umani.

Amanda Lepore, che ha preso coscienza della sua transessualità a soli 11 anni, è oggi una delle persone transgender più famose e più venerate al mondo, grazie alla sua immagine eccentrica e decisamente pop.

Daniela Vega

Attrice e cantante lirica di origine cilena, Daniela Vega è diventata un volto noto in tutto il mondo per la sua interpretazione nel film “Una donna fantastica”, che ha vinto il premio Oscar al miglior film in lingua straniera nel 2018, un film che racconta la difficoltà di vita per una persona transgender e transessuale.

Il riconoscimento della sua bravura come attrice da parte di critica e pubblico (sono numerosi i premi ricevuti come migliore attrice per “Una donna fantastica”) le ha aperto una carriera brillante. È stata anche la prima transessuale MtF a presentare gli Academy Awards, la cerimonia degli Oscar.

La difficile infanzia di Daniela Vega, costellata di eventi difficili a riguardo del suo orientamento sessuale e della sua identità di genere, è stata pienamente riscattata.

Alex Blue Davis

Attore trans MtF, Alex Blue Davis è conosciuto principalmente per l’interpretazione del personaggio Casey Parker nella 14esima stagione di Grey’s Anatomy. Casey è un brillante tirocinante che diventa hacker per modificare i propri documenti i quali non riconoscono la sua identità di genere maschile. Casey, inoltre, fa coming out con il suo capo Miranda Bailey.

La storia di Casey in Grey’s Anatomy, interpretata da Alex, è stata ispirata dal divieto (successivamente bloccato) di Donald Trump che impediva alle persone transgender di prestare servizio nelle forze armate americane. Una storia realizzata in collaborazione con GLAAD, l’associazione americana che lotta per i diritti civili e umani delle persone LGBTQIA+.

Prestandosi per questo ruolo, Alex Blue Davis ha contribuito alla rappresentazione della transessualità in televisione ed è divenuto uno tra i transgender più famosi del piccolo schermo.

Il cast di Pose

Non ci sono altre serie come “Pose” del regista Ryan Murphy ad avere avuto un così alto numero di attori e personaggi transgender. Sono, infatti, oltre 50 le persone trans presenti nel cast e molte di esse hanno avuto un ruolo importante in questa serie televisiva disponibile su Netflix.

Ecco quelle che hanno avuto i ruoli più importanti:

Dominique Jackson , che interpreta il ruolo della imperturbabile e feroce Elektra Abundance la “madre” della House che “cresce” i suoi figli con controllo e spirito competitivo;

, che interpreta il ruolo della imperturbabile e feroce Elektra Abundance la “madre” della House che “cresce” i suoi figli con controllo e spirito competitivo; Mj Rodriguez nel ruolo di Blanca, la “figlia” sieropositiva di Elektra che scappa dalla House of Abundance per formarne una propria e per competere con la madre nella ballroom;

nel ruolo di Blanca, la “figlia” sieropositiva di Elektra che scappa dalla House of Abundance per formarne una propria e per competere con la madre nella ballroom; Indya Moore che, oltre ad essere attrice, è anche la prima top model transessuale sulla copertina di Elle Usa. Nella serie Pose, Indya è Angel Evangelista, una di quelle ballerine che per sopravvivere è costretta a vendere il suo corpo, ma che trova la felicità nella House, dove può sfoggiare tutto il suo talento.