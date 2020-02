Coachella, il proprietario continua a donare milioni di dollari ad associazioni omofobe

L’80enne Philip Frederick Anschutz è un dirigente sportivo e uomo d’affari USA, presidente, proprietario e fondatore dei Los Angeles Galaxy, con un patrimonio stimato in 11,5 miliardi di dollari, nonché 41esima persona più riccha d’America secondo Forbes. Ma soprattutto, la sua Anschutz Entertainment Group (AEG) organizza da sempre il Coachella Valley Music and Arts Festival, celebre festival musicale che dal 1999 raduna il meglio della musica d’America (e non solo).

Membro della Chiesa evangelica presbiteriana, Anschutz è stato accusato un paio di anni fa di aver donato milioni di dollari a gruppi conservatori anti-LGBT come Alliance Defending Freedom (ADF) e Family Research Council (FRC). Le accuse riguardavano originariamente il 2013, grazie alla sua dichiarazione dei redditi della sua società, ma Philip definì le notizie come “false”, assicurando che avrebbe “immediatamente cessato tutti i contributi” a gruppi che “finanziano iniziative anti-LGBTQ”. Insomma, prese le distanze e donò 1 milione alla Elton John AIDS Foundation, dichiarando: “Sostengo i diritti di tutte le persone e mi oppongo alla discriminazione e all’intolleranza contro la comunità LGBTQ”.

Tutto è bene quel che finisce bene? Nient’affatto. Secondo quanto riportato da Billboard, le dichiarazioni dei redditi della AEG dimostrerebbero che tra dicembre 2017 e novembre 2018 le donazioni a gruppi anti-LGBT + non si sono affatto fermate. Sebbene il documento non mostri donazioni a FRC e ADF, la AEG avrebbe donato 1 milione alla Colorado Christian University (CCU), che minaccia la sospensione per gli studenti LGBT, o per chi si “veste o agisce diversamente dal genere biologico che Dio ha creato”.