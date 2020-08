Napoli, panchine arcobaleno in ogni municipalità per dire basta all’omotransfobia

Napoli si tinge di arcobaleno con 10 panchine rainbow per dire basta all’omotransfobia. Il 30 luglio ha preso vita Tutti i colori delle famiglie, progetto di Famiglie Arcobaleno in Campania, in collaborazione con il Comune di Napoli.

Dieci panchine, una per ogni Municipalità di Napoli, saranno dipinte con i colori dell’arcobaleno. La prima è sorta a Bagnoli, come annunciato dal presidente dalla X Municipalità Diego Civitillo, via VesuvioLive.

Un bel progetto che vede uniti istituzioni e privati a favore del mondo LGBT. Riqualificare il territorio serve a dare segnali importanti. Si parte da Bagnoli… Si continua in tutta la città! Oggi pomeriggio ci saremo tutti e tutte uniti in un solo arcobaleno.

A finanziare il progetto, tra i privati, Caffettiamo, che ha deciso di intervenire nella realizzazione di queste panchine in quanto simbolo “di tolleranza, parità di genere e lotta all’omofobia!”.