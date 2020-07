Nastri d’Argento 2020, i vincitori – Trionfa Favolacce, 3 premi per La Dea Fortuna

Nel giorno in cui il maestro Ennio Morricone ci ha lasciato, il cinema italiano celebra i vincitori dei Nastri d’Argento, premi assegnati dai Giornalisti Cinematografici d’Italia, in onda questa sera su Rai Movie alle 21.10 in diretta dall’arena del Museo MAXXI, Roma per una serata che finalmente sigla la riapertura del cinema con tutta la sua vitalità e la sua voglia di ricominciare.

5 premi per il bellissimo Favolacce dei fratelli d’Innocenzo, ovvero miglior film, sceneggiatura, produttore (Pepito con Rai Cinema, premiati anche per Hammamet), fotografia (Paolo Carnera) e costumi di Cantini Parrini, autore anche dei costumi di Pinocchio di Matteo Garrone, in trionfo con sei premi: regia, miglior attore non protagonista (Roberto Benigni), scenografia (Dimitri Capuani), montaggio (Marco Spoletini) e sonoro (Maricetta Lombardo).

Pierfrancesco Favino ha vinto il Nastro come miglior attore per il secondo anno consecutivo grazie ad Hammamet, affiancato da Jasmine Trinca, migliore attrice protagonista per La Dea Fortuna di Ferzan Özpetek che ha ottenuto altri due Nastri, ovvero Diodato per la migliore canzone e Pasquale Catalano per la colonna sonora, ex aequo con Brunori Sas per Odio L’Estate di Massimo Venier, oltre al Nastro ‘speciale’ per il ‘cameo dell’anno‘ a Barbara Alberti. Valeria Golino ha vinto il Nastro come migliore attrice non protagonista (5 è il numero perfetto film d’esordio di Igort e Ritratto della giovane in fiamme di Cèline Sciamma), mentre in ambito commedia è il delizioso Figli di Giuseppe Bonito il film dell’anno, con Paola Cortellesi (miglior attrice di commedia) al suo terzo Nastro consecutivo – dopo Come un gatto in tangenziale nel 2018 e Ma cosa ci dice il cervello nel 2019 – e Valerio Mastandrea miglior attore di commedia.