Pedro Almodovar vince un altro Nastro d’Argento europeo ed entra sempre più nella storia del Premio

Meraviglioso 70enne, Pedro Almodovar ha vinto l’ennesimo riconoscimento di una carriera sterminata. Il Nastro d’Argento europeo 2020 grazie a Dolor y Gloria, in arrivo a quarant’anni dal suo esordio cinematografico con Pepi, Luci, Bom e le altre ragazze del mucchio.

I Giornalisti Cinematografici italiani, si legge nella motivazione, sottolineano “la grandezza della sincerità in un film intenso e speciale, intimo e personale che riesce a mettere a nudo con delicatezza, la verità dei sentimenti più privati ma anche la forza delle passioni. Più di sempre racconto della vita nello specchio del tempo, Dolor y Gloria mette a nudo, questa volta con la meravigliosa interpretazione di Antonio Banderas, fragilità e sofferenza ma anche la forza interiore di sapersi conciliare con il passato che riaffiora, cambiando empaticamente il colore dei ricordi”. Pedro ne ha già vinti 5 di Nastri, con Donne sull’orlo di una crisi di nervi (1989), Carne Tremula (1998), Parla con lei (2002), La mala educación (2005) e Volver (2007), mentre questo sarà il 2° Nastro d’Argento europeo dopo il primo ottenuto nel 2002. Nessuno come lui. Nessuno ne aveva mai ricevuti più di uno, dal 1989 ad oggi. Questa la reazione del regista spagnolo all’annuncio dell’ennesimo trionfo.

Quando pensavo che la carriera internazionale di Dolor Y Gloria fosse già finita, ricevo la meravigliosa notizia che il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani gli ha assegnato il Nastro d’Argento per il miglior film europeo. Questo riconoscimento è il fiore all’occhiello nel percorso di un film in cui ho riposto molto di me. Grazie mille.

Nastri d’Argento che saranno consegnati a Roma, lunedì 6 luglio, in diretta tv su Rai Movie alle 21.10 dal Museo MAXXI (QUI tutte le nomination). Nel corso della sua clamorosa carriera, Almodovar ha vinto 2 premi Oscar, due Golden Globe, 6 European Film Awards, un premio per la regia e uno per la sceneggiatura al Festival di Cannes, il Premio Osella alla Mostra del Cinema di Venezia, 9 Goya, 2 David di Donatello, 5 BAFTA, 2 César e una miriade di altri riconoscimenti.