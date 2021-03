La cestista Natasha Cloud ha sposato Aleshia Ocasio

< 1 minuto di lettura

29enne giocatrice di basket nella WNBA Usa, Natasha McCloud ha sposato l’amatissima Aleshia Ocasio, giocatrice professionista di softball, in gran segreto. Le nozze a sorpresa sono diventate realtà lo scorso ottobre, perché Natasha temeva che una possibile rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca avrebbe potuto drammaticamente mettere in pericolo il matrimonio egualitario, diventato realtà nel 2015 grazie alla Corte Suprema.

A confessarlo la stessa Cloud, volto di Converse, in una chat Clubhouse dedicata al basket femminile. Non a caso l’account Instagram di Aleshia è ora stato rinominato Lele Ocasio-Cloud. La notizia arriva proprio quando Natasha ha annunciato di aver firmato un nuovo contratto con i Mystics della WNBA, dopo aver giocato l’anno scorso in Italia, alla Famila Basket Schio. Un nuovo contratto da urlo, pari a 565.000 dollari. Uno dei più ricchi dell’intera lega femminile.

Nel luglio del 2019 il fidanzamento di coppia, con le due donne che devono ancora condividere notizie più ricche e fotografie delle avvenute nozze. Natasha e Aleshia si aggiungono così al nutrito gruppo di atlete USA dichiaratamente e felicemente innamorate. Le calciatrici Ashlyn Harris e Ali Krieger hanno appena annunciato di essere diventate mamme, lo scorso 14 febbraio Alyssa Thomas e Dewanna hanno rivelato di essersi fidanzate, così come Candace Dupreed dei Seattle Storm e la stilista Adrianne Ross. A ottobre, poi, anche Sue Bird e Megan Rapinoe hanno annunciato il loro fidanzamento.