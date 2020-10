Megan Rapinoe, la calciatrice Pallone d’Oro sposa l’amata Sue Bird – la foto social

35enne leggenda del calcio femminile, Megan Rapinoe ha vinto il mondiale di calcio con la nazionale USA nel 2019 e il pallone d’oro come miglior calciatrice al mondo, e ora può dirsi ufficialmente fidanzata. La centrocampista dell’OL Reign di Seattle ha infatti chiesto la mano all’amata Sue Bird, 40enne cestista statunitense, vincitrice di 4 ori olimpici con la nazionale USA e di 4 ori e un bronzo mondiale. Due icone dello sport a stelle e strisce ma non solo, perché tanto Megan quanto Sue sono attiviste LGBT a tutti gli effetti, da anni.

Eletta nel 2019 sportiva dell’anno da Sports Illustrated, Megan ha lo scorso anno più volte attaccato Donald Trump, accusato apertamente di omotransfobia, tanto da rifiutare l’invito alla “fottuta” Casa Bianca dopo il trionfo mondiale. “Non puoi vincere un campionato senza un gay nella tua squadra”. “Non è mai successo prima, mai. Questa è scienza!”, aveva rimarcato la Rapinoe nel luglio del 2019, per poi chiedere apertamente al mondo del calcio di condannare apertamente l’omofobia. Solo pochi mesi fa, come dimenticarlo, la calciatrice aveva duramente attaccato Vladimir Putin, sottolineando come a suo dire sembrasse “piuttosto gay. Voglio dire … Putin è fondamentalmente una drag queen, tutta le sue immagini a cavallo, penso siano un grande show drag. Putin? Tutto ciò di cui hai bisogno è un mantello di pelliccia lungo la schiena e a quel punto, come, potresti ingannarci“.

Nel 2018, bellissime, Megan e Sue erano comparse insieme, senza veli, su ESPN The Body Issue. Prima storica coppia lesbica.