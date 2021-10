Nazioni Unite: 52 Stati invitano a proteggere urgentemente le persone intersex. C'è anche l'Italia ()

3 minuti di lettura

Durante la 48a sessione del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite del 5 ottobre, un gruppo interregionale di 52 Stati ha chiesto di proteggere urgentemente le persone intersex nella loro autonomia e diritto alla salute. L’iniziativa è stata presa dalla missione austriaca e la dichiarazione è stata sottoscritta anche dall’Italia. Le persone intersessuali hanno i caratteri sessuali primari e/o secondari che non sono definibili come esclusivamente maschili o femminili.

A seguire l’intera dichiarazione congiunta.

La Dichiarazione di Vienna e il VDPA chiariscono che “ogni persona nasce uguale e ha gli stessi diritti alla vita e al benessere, all’istruzione e al lavoro, vivendo in modo indipendente e partecipando attivamente a tutti gli aspetti della società”. Tuttavia, le persone intersessuali continuano a subire discriminazioni in molti ambiti della vita, in particolare nell’istruzione, nell’assistenza sanitaria, nel lavoro, nella sicurezza sociale, nello sport, nei luoghi di detenzione e nell’accesso ai servizi pubblici. Per affrontare queste sfide, è urgente combattere la discriminazione sulla base delle caratteristiche sessuali e affrontarne le cause profonde, come gli stereotipi di genere, la diffusione di informazioni imprecise, lo stigma, i tabù e la patologizzazione. Per questi motivi, c’è anche una chiara necessità di aumentare la consapevolezza sui diritti umani delle persone intersessuali. Anche le persone intersessuali devono essere protette dalla violenza e gli Stati devono garantire la responsabilità per questi atti. Le leggi devono proteggere adeguatamente le persone intersessuali dai crimini d’odio, compresi quelli alimentati dall’incitamento all’odio, sia online che offline. Inoltre, c’è bisogno di adottare misure per proteggere l’autonomia dei bambini e degli adulti intersessuali e i loro diritti alla salute e all’integrità fisica e mentale in modo che possano vivere liberi dalla violenza e da pratiche dannose. Interventi chirurgici, trattamenti ormonali e altre procedure mediche non vitali invasive o irreversibili senza il loro consenso libero, preventivo, completo e informato sono dannosi per il pieno godimento dei diritti umani delle persone intersessuali. Chiediamo a tutti gli Stati membri di adottare misure per combattere la violenza e la discriminazione contro le persone intersessuali, sviluppare politiche in stretta consultazione con le persone colpite, garantire la responsabilità, invertire le leggi discriminatorie e fornire alle vittime l’accesso ai rimedi. Invitiamo inoltre l’Ufficio dell’Alto Commissario per i diritti umani e le procedure speciali di questo Consiglio a continuare ad affrontare e ad intensificare l’azione contro la violenza e la discriminazione basate sulle caratteristiche sessuali nell’ambito dei loro mandati e nel loro lavoro.