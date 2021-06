Il figlio è gay e il deputato chiede scusa per aver votato contro il matrimonio egualitario – VIDEO

< 1 minuto di lettura

A lungo deputato neozelandese del National Party, il 57enne Nick Smith, ritiratosi dal partito la scorsa settimana, ha chiesto pubblicamente scusa per aver votato contro il matrimonio gay nel 2013. Nel discorso di commiato dopo 30 anni da parlamentare, Smith ha fatto mea culpa.

Ho sbagliato. Nel 2013 votai contro il matrimonio gay. L’errore è tanto più personale perché mio figlio di 20 anni è omosessuale. Voglio fare oggi le mie scuse alla comunità LGBT+ della Nuova Zelanda.

Smith ha poi reso omaggio agli ex e attuali parlamentari che hanno contribuito a far approvare la legge sul matrimonio egualitario. “Voglio ringraziare Louisa Wall, Fran Wilde e Amy Adams, perché quanto fatto da loro ha migliorato la vita di mio figlio e di migliaia di altri neozelandesi. Riconosco anche il coraggio di Jenny Shipley, prima premier a partecipare a un Pride nel ’99”.

Intervistato da 1news, il parlamentare ha precisato che suo figlio, Logan, ha fatto coming out con lui tre anni or sono. Nick aveva promesso al figlio che prima di ritirarsi avrebbe chiesto pubblicamente scusa per quel voto mancato.

Logan, suo figlio, ha rivelato di non essersi mai preoccupato di fare coming out con suo padre. “Sapevo che aveva già cambiato le sue opinioni nei confronti delle persone omosessuali. Penso che sia importante dimostrare che le persone possono imparare, che le loro opinioni possono cambiare. Sono davvero orgoglioso di lui“.

Il signor Smith, eletto in parlamento per la prima volta nel 1990, fu uno dei 44 parlamentari che votarono contro il disegno di legge sul matrimonio egualitario, nel 2013. Ma il Parlamento neozelandese, che già nel 2004 aveva legalizzato le unioni civili e nel 2007 le adozioni per le coppie LGBT, approvò a maggioranza l’estensione dell’istituto matrimoniale anche alle coppie omosessuali.