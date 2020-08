Open, la nuova serie Amazon di Lena Waithe sulle coppie aperte

In Italia la conoscono in pochi, eppure Lena Waithe, 36enne americana dichiaratamente lesbica, è sempre più lanciata, pagata e ammirata. Vinto un Emmy grazie alla sceneggiatura di Master of None, autrice delle serie The Chi e Twenties, produttrice e sceneggiatrice dell’acclamato Queen & Slim, Lena, vista anche al cinema grazie a Ready Player One di Steven Spielberg, ha annunciato il suo nuovo progetto. Open, serie Amazon Prime che la vedrà guardare ad una realtà fino ad oggi poco esplorata. Quella delle coppie aperte.

“Non sono mai stata in un matrimonio aperto, ma lo trovo affascinante”, ha confessato Lena all’Hollywood Reporter. “Viviamo in un mondo in cui, se ti dicessi che ho tradito mia moglie mi risponderesti tipo, “Sì, è così che va”. Ma se ti dicessi che vivo in un matrimonio aperto, sarebbe come se ti dicessi che mi sono unita alla Chiesa di Scientology”.

La Waithe ha sottolineato come la società abbia una visione troppo conservatrice del matrimonio, e come dovremmo “rivalutare l’aspetto che il matrimonio rappresenta per noi come Paese”. Waithe ha firmato un accordo con Amazon nel 2019. Lena e la sua società di produzione, la Hillman Grad Productions, stanno attualmente lavorando all’antologia horror, Them: Covenant.