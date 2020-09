Oristano, negato ad una donna transgender l’accesso al bagno donne

Una donna trans non può entrare nel suo bagno, mi è stato gentilmente indicato il bagno degli uomini… È ovvio che non possa rispondere altrettanto gentilmente a tale invito… Ricordiamoci che gli insulti possono essere proferiti anche con tutta la gentilezza del mondo.

Così Giulia Carta, sui social, ha denunciato quanto accaduto in un bar di Oristano. L’utilizzo del bagno delle donne le è stato negato, in quanto transessuale. “A quel punto ho avuto una discussione con il proprietario perché io nel bagno degli uomini non entro. A quel punto mi è stato intimato di allontanarmi non solo dal locale, ma anche dal gazebo sulla piazzetta. Sono stata discriminata e ho reagito. Rivendico il diritto di arrabbiarmi se non viene riconosciuta la mia identità come persona. E lui? Continuava a parlarmi al maschile”.

Il titolare del bar, via La Nuova Sardegna, ha offerto una diversa versione della vicenda.

Non avevo intenzione di impedirle di entrare nei bagni delle donne, non spetta a me giudicare e non posso negare quel servizio ai clienti. Ma se fosse stato rotto? Non mi ha lasciato nemmeno finire di parlare e ha subito alzato i toni. Ho fermato Giulia perché volevo confrontarmi privatamente con lei sui comportamenti di persone che sono state al bar insieme a lei. Comportamenti che a mio parere non erano consoni a un locale pubblico e che hanno portato alcuni avventori a lamentarsi e a non venire più. Gliel’ho chiesto con la massima gentilezza, ma non mi ha lasciato dire niente, io volevo solo risolvere questa situazione. L’ho invitata ad allontanarsi perché era stata scortese e ha rivolto a noi che stavamo lavorando diverse offese.

Che tipo di comportamenti avrebbero tenuto gli amici di Giulia, non è chiaro. E soprattutto, il bagno delle donne era o non era rotto?