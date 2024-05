Paola e Chiara, arriva il singolo “Festa totale”: “Il nostro grido d’amore forte e libero”

2 min. di lettura

Non è estate senza la musica di Paola e Chiara. Nei primi Duemila abbiamo avuto la fortuna di ripeterlo per diversi anni, e da un anno a questa parte ci reputiamo ancora più fortunati di poter essere tornati a dirlo. La data da segnare sul calendario è venerdì 24 maggio, quando in radio e in digitale arriverà Festa totale, il nuovo singolo per Columbia Records/Sony Music Italy.

Nel brano il timbro inconfondibile delle sorelle Iezzi viaggia senza sosta su cassa dritta e sonorità pop dance con reminiscenze dei primi anni Duemila, impreziosite dal tocco 70s degli archi della Stockholm Orchestra – registrati a Stoccolma – e richiami alla samba di quel Brasile che ha ispirato il loro iconico album del 2002 Festival, che il 7 giugno verrà pubblicato per la prima volta su cd e vinile nell’edizione spagnola.

Festa totale porta la firma di Paola – che si vociferà sarà nella nuova giuria di X Factor –, Chiara, in collaborazione con Adel Al Kassem, Andrea Spigaroli e Riccardo Scirè, che con Zef ha curato anche la produzione. Il brano si preannuncia un “festival” di emozioni, guidato dalla necessità di sfidare il mondo e le sue convenzioni, superando le barriere digitali che oggi spesso limitano l’amore: “Vieni a prendermi per mano / non siam cuori su un display” cantanto le sorelle, che così parlano della canzone:

Un invito inclusivo a far festa, un grido d’amore forte e libero al mondo, un’esortazione a qualunque tipo di outing, come due moderni eroi che su una pista da ballo sfidano gli sguardi giudicanti e fanno esplodere la loro gioia in una danza che contagia tutto e tutti… e a cui non si può dire di no. Una festa totale che arriva nella testa, nelle menti e cuori di tutti come un vento inaspettato che fa ballare.

Dopo aver segnato il 2023 con Furore (disco di platino) e ben due singoli estivi come Mare caos (disco d’oro) e Lambada (collaborazione con i Boomdabash certificata platino), Paola e Chiara sono pronte a conquistare i club e le playlist estive del 2024. Siamo tutti invitati in pista. Che la festa abbia inizio.

