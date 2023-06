Paola e Chiara infiammano il Roma Pride 2023: le primissime reazioni sui social

0:00 Ascolta l'articolo

Madrine del Roma Pride 2023, a bordo del primo carro della parata, Paola e Chiara sono riuscite ad infuocare la Capitale non solo con il loro look strepitoso firmato Dolce&Gabbana ma anche grazie alle note delle loro hit più famose, con un unico obiettivo: condividere con quasi un milioni di persone presenti all’evento un messaggio di uguaglianza e inclusione.

“Siamo onorate di poter dare il nostro contributo ad una grande causa perché crediamo nell’affermazione dei diritti fondamentali. Ci sentiamo fiere di poter essere alla testa del corteo e di sostenere con convinzione la causa Lgbtqia+. Un mondo con più diritti è un mondo più giusto per tutte e tutti”, avevano dichiarato a marzo quando erano state annunciate come madrine della manifestazione.

Nonostante gli eventi degli ultimi giorni, che le hanno viste al centro del gossip per via di un battibecco tra Paola Iezzi e Arisa per via di alcune dichiarazioni dell’ex professoressa di Amici 22 a favore di Giorgia Meloni, Paola e Chiara si sono presentate alla parata più in forma che mai pronte a supportare la comunità LGBTQIA+ che da sempre le ha scelte come paladine della propria battaglia.

“Viva il Pride, godiamoci questa festa meravigliosa”, hanno dichiarato le cantanti durante la parata del Roma Pride, prima di scatenarsi sulle note dei loro brani più iconici: tutti i partecipanti alla manifestazione, infatti, hanno potuto ammirarle mentre si esibivano non solo sulle note delle loro hit storiche ma anche su quelle degli ultimi grandi successi come Furore e Mare Caos.

Insomma, Paola e Chiara sono davvero riuscite ad infuocare il Roma Pride 2023 e a portare la loro luce – che per l’occasione si è tinta di arcobaleno – per le vie della Capitale. Ecco come hanno reagito i social alla loro partecipazione alla manifestazione in qualità di madrine.

Roma Pride 2023: la reazione social alla partecipazione di Paola e Chiara

