Ecco “Mare Caos”, nuovo singolo di Paola & Chiara. Il video ufficiale trasuda omoerotismo

Dopo Furore, Mare Caos. Paola & Chiara hanno finalmente sfornato il 2° e unico inedito del loro nuovo disco, Per Sempre, uscito oggi in tutte le radio del Bel Paese.

Mare Caos il titolo del singolo, che vede le sorelle Iezzi moderne Pocahontas nel video ufficiale tra aitanti giovini in un mare di omoerotismo, diretto come al solito dal fotografo Paolo Santambrogio, compagno di Paola. La produzione del pezzo, che si candida ad essere un altro tormentone estivo dopo l’exploit di Furore, è firmata Itaca. Un brano fresco, orecchiabile, dall’impatto immediato, che riempirà le spiagge d’Italia in attesa del Roma Pride del 10 giugno, che avrà come madrine proprio Paola&Chiara.

Il brano va così a completare la tracklist di Per Sempre, disco in arrivo il 12 maggio con 9 duetti celebrativi al suo interno. Elodie canterà Festival, Cosmo interpreterà Kamasutra, Ana Mena canterà Viva el Amor, Max Pezzali interpreterà Amici come Prima, Emma interpreterà Fino alla Fine, Levante canterà Amoremidai, Jovanotti interpreterà Hey, Gabry Ponte canterà Vamos a Bailar e Noemi interpreterà a Modo Mio.

Nel mezzo, come detto, Furore e questa Mare Caos, che punta a rilanciare ulteriormente le Iezzi Sisters in tutte le discoteche estive d’Italia.

